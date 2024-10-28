Исследование У кого более четкие финансовые цели – у мужчин или у женщин?

Хотя сбережения и погашение долгов остаются основными приоритетами, между мужчинами и женщинами выявлены значительные различия, которые подчеркивают необходимость в более персонализированных финансовых услугах, сообщает IPF Digital.

Исследование показало, что накопление средств на случай чрезвычайных ситуаций является важной финансовой целью для 39,7% жителей Эстонии. Особенно это актуально среди женщин - 44,4% из них считают это важным, по сравнению с 35% мужчин. Также женщины больше сосредоточены на погашении долгов, что указывает на различия в управлении финансовыми обязательствами и приоритетами.

«Наше исследование показывает, что финансовые цели эстонцев разнообразны и отражают повседневные потребности. Приоритеты мужчин и женщин явно различаются. Например, женщины больше ориентированы на сбережения как для чрезвычайных ситуаций, так и для крупных неизбежных покупок, а также на погашение долгов, в то время как мужчины более мотивированы на развитие предпринимательства», - прокомментировала генеральный директор IPF Digital AS в Эстонии Кристи Саареметс.

Из исследования также стало ясно, что для мужчин инвестиции на пенсию несколько важнее, чем для женщин. Мужчины также более активны в плане бизнес-планов - 10,6% планируют начать или расширить бизнес в следующем году, по сравнению с 7,3% женщин, имеющих такие же намерения.

Среди женщин популярнее траты на предметы роскоши: 33,2% из них планируют копить на мечту, например, путешествие или покупку предметов роскоши, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 24,9%. В то же время 14,1% мужчин признали, что у них нет конкретных финансовых целей, по сравнению с 5,7% женщин, что говорит о большей определенности женщин в своих финансовых планах.