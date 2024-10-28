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Волостной старейшина лично пришел поздравить отмечающую 100-летие заслуженную жительницу
Женщина, которая последние несколько лет провела с дочерью в Тарту, родилась в Лухамаа и переехала в Вастселийна в 1955 году, где стала работать прачкой в Вастселийнаской школе-интернате, а также пекарем на хлебобулочном предприятии.
Секрет долгой жизни, вероятно, кроется в хороших генах, а также в трудолюбии и активности, ведь родители Александры Лиллеметс дожили до 90 лет, и ее братья и сестры тоже отметили очень почтенные юбилеи.