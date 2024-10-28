Волостной старейшина лично пришел поздравить отмечающую 100-летие заслуженную жительницу

Женщина, которая последние несколько лет провела с дочерью в Тарту, родилась в Лухамаа и переехала в Вастселийна в 1955 году, где стала работать прачкой в ​​Вастселийнаской школе-интернате, а также пекарем на хлебобулочном предприятии.