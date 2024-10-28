В центре Тбилиси, у здания парламента, проходит акция протеста против предварительных результатов выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти и сможет сформировать правительство в четвертый раз. Оппозиция и президент страны отказываются признавать официальные итоги голосования, пишет Русская Служба Би-би-си.
Митинг в Тбилиси: оппозиция требует проведения новых выборов
Новые выборы без ЦИК
На митинге оппозиции в Тбилиси выступил один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».
Он не пояснил, что именно подразумевает под этой администрацией, но, очевидно, хотел подчеркнуть, что оппозиция не доверяет Центральной избирательной комиссии.
Сейчас на площади - несколько тысяч человек.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, обстановка на митинге оптимистичная, протестующие приветствуют лидеров оппозиции и держат в руках флаги Европейского союза.
Люди, с которыми пообщалась Би-би-си, говорят, что пришли на митинг, чтобы бороться за свободу и победу тех, за кого они голосовали.
Многие протестующие привели с собой детей. На вопрос, не опасаются ли они за их безопасность, протестующие отвечают, что уверены, что протест завершится мирно, и они хотят показать детям, как взрослые сражаются за свободу страны и выступают против влияния России на их страну.
На митинг также пришла президент страны Саломе Зурабишвили, которая изначально и анонсировала мероприятие, приглашая граждан принять в нем участие. Ее встретили скандированием.
В своей речи перед протестующими она сказала: «Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса».
Она утверждает, что некоторые западные лидеры, с которыми она общалась сегодня по телефону, также не признают результаты выборов. Открыто подобных заявлений никто из основных западных партнеров Грузии пока не делал.
От поздравлений до солидарности
С победой правящую партию одним из первых, после объявления результатов экзит-полов, поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Пользователи обратили внимание на то, что поздравления предшествовали предварительным результатам ЦИК.
Между тем солидарность Зурабишвили после ее заявления о непризнании выборов выразил в Х президент Латвии Эдгарс Ринкевич: «У грузинского народа есть европейская мечта, никто не имеет права украсть эту мечту запугиванием и манипуляциями. Полная солидарность с населением Грузии и президентом Саломе Зурабишвили».
Министр иностранных дел Польши написал в Х, что после заявления Зурабишвили о том, что выборы сфальсифицированы, Европа должна поддержать грузинский народ.
The President of Georgia has announced that the parliamentary elections were falsified. Europe must now stand with the Georgian people.— Radek Sikorski (@radeksikorski) October 27, 2024
Источники агентства Reuters в ЕС сказали, что в ЕС «разочарованы» результатами выборов.
К полноценному расследованию сообщений о нарушениях, связанных с выборами, призвал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что международные наблюдатели не объявляли результаты выборов честными и свободными.
Миссия международных наблюдателей заявила, что кандидаты могли проводить предвыборную кампанию свободно, но грузинские выборы были омрачены поляризацией и сообщениями о давлении на избирателей.
Голосование в день выборов, согласно миссии, в целом было организовано хорошо, но она также отметила, что поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей.
Каковы официальные итоги?
В воскресенье Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные данные парламентских выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» получает около 54% голосов.
После этого президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией».
Зурабишвили сделала это заявление после консультаций с представителями четырех основных оппозиционных сил. Они отказываются признать результаты парламентских выборов.
По словам лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе, акция будет мирной, и на ней будет объявлен дальнейший план.
«Сегодня в 19:00 мы ждем людей, у которых отняли самое главное, ценное - их собственный выбор. Мы защитим голос каждого нашего гражданина и избирателя», - сказал Хазарадзе.
Группа неправительственных организаций «Мой голос» зафиксировала более 200 нарушений на избирательных участках, в том числе вбросы бюллетеней.
Правящая партия отрицает обвинения в нарушениях.
Тина Бокучава, лидер оппозиционной партии «Единство-Национальное Движение», рассказала, что консультации с президентом проводились для разработки единого плана действий. ЕНД не признает результаты выборов и не собирается участвовать в работе нового парламента.
Заявление об отказе от мандатов в будущем парламенте сделали и в Коалиции за перемены - оппозиционном альянсе, который, согласно данным ЦИКа, получил 11% голосов. Это второй результат после правящей партии.
На выборах 26 октября, согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» одержала уверенную победу, получив почти 54% голосов избирателей.
Согласно этим данным, правящая партия получит большинство - 89 из 150 мандатов в новом парламенте.
Кроме правящей партии в парламент проходят четыре оппозиционные силы - три альянса и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».
Парламентские выборы 26 октября в Грузии называли важнейшими в истории страны, которые определят не только будущий состав парламента, но и вектор развития страны.
Впервые Грузия выбирала парламент, имея статус страны кандидата на вступление в ЕС, но на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с западными партнерами процесс вступления в Евросоюз приостановлен.
Согласно Конституции, первое заседание новоизбранного парламента проводится не позднее 10 дня со дня официального объявления результатов выборов, и его назначает президент.