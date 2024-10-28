Митинг в Тбилиси: оппозиция требует проведения новых выборов.

Новые выборы без ЦИК

На митинге оппозиции в Тбилиси выступил один из лидеров «Единства - Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил требование провести в стране новые выборы «под руководством международной избирательной администрации».

Он не пояснил, что именно подразумевает под этой администрацией, но, очевидно, хотел подчеркнуть, что оппозиция не доверяет Центральной избирательной комиссии.

Сейчас на площади - несколько тысяч человек.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина, обстановка на митинге оптимистичная, протестующие приветствуют лидеров оппозиции и держат в руках флаги Европейского союза.

Люди, с которыми пообщалась Би-би-си, говорят, что пришли на митинг, чтобы бороться за свободу и победу тех, за кого они голосовали.

Многие протестующие привели с собой детей. На вопрос, не опасаются ли они за их безопасность, протестующие отвечают, что уверены, что протест завершится мирно, и они хотят показать детям, как взрослые сражаются за свободу страны и выступают против влияния России на их страну.

На митинг также пришла президент страны Саломе Зурабишвили, которая изначально и анонсировала мероприятие, приглашая граждан принять в нем участие. Ее встретили скандированием.

В своей речи перед протестующими она сказала: «Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса».