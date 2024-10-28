Лучшие повара Эстонии познакомят местных школьников с кулинарным искусством

В рамках проекта 18 эстонских шеф-поваров с октября по декабрь посетят 50 общеобразовательных школ по всей Эстонии, чтобы провести занятия по домоводству для учащихся 6-8 классов. Школьники будут готовить вкусные и интересные блюда вместе с поварами.

На уроках познакомят с историей эстонской кухни; будут приготовлены как минимум два блюда, рецепты которых подготовили лучшие повара. «Наша цель - привлечь молодежь на кухню, вдохновить ее примером поваров, развить у детей интерес к кулинарии. Школьники получат практический опыт, который поможет им понять, откуда берется их еда и как ее приготовить самостоятельно», - сказала Керли Ныгес, руководитель отдела Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

Один из руководителей проекта, президент Объединения шеф-поваров Эстонии Тайго Лепик подчеркнул важность местной еды: «Эстонская еда имеет свою историю и ценность. Благодаря этому проекту мы показываем молодежи, что можно готовить вкусные блюда из простых и домашних ингредиентов. Я надеюсь, что это побудит их больше думать о еде и готовить еду самостоятельно в будущем».

Популярность проекта обусловлена ​​его положительным воздействием. «Очень приятно получить письмо, в котором школьник, который много лет назад участвовал в уроке домоводства, с гордостью сообщает, что он тоже пошел учиться на повара благодаря вдохновению, полученному от поваров. Или получить звонок от главного повара школьной столовой, который заинтересован в использовании меню, представленного поварами на уроках. Ежегодно школы принимают активное участие и благодарят за диверсификацию обучения. Не менее важна и обратная связь для самих поваров, которые ценят возможность воспитать новое поколение посредством прямого контакта», - добавила Инга Паэнурм, одна из инициаторов и руководителей проекта.