Вируская тюрьма получила признание за свою работу в области поддержки психического здоровья

«В тюремной службе мы считаем важным поддерживать психическое и физическое здоровье сотрудников, поскольку считаем, что благополучие является основой эффективной и устойчивой работы. С этой целью мы создали основанное на ценностях предложение, в рамках которого мы поддерживаем здоровье сотрудников, ощущение счастья на работе, баланс между работой и личной жизнью, а также обучение и развитие. Мы также ценим внимание и признание», - сказала Эвелин Штамм из отдела персонала.

Портал психического здоровья peaasi.ee присуждает награды один раз в год во Всемирный день психического здоровья и отмечает организации, которые ценят психическое благополучие своих сотрудников и принимают осознанные меры для поддержания психического здоровья людей на работе.

Другая идея знака, присуждаемого порталом, заключается в том, чтобы дать организациям четкую возможность проанализировать свою рабочую среду и подумать о ней именно с точки зрения благополучия психического здоровья. Знаки бывают четырех уровней: для начинающих, бронзовый, серебряный и золотой.