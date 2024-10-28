Большинство таллиннских улиц до весны останется без мусорных урн

Договор города и компании, которая оперировала мусорными урнами, используемыми и в качестве рекламных площадей рядом с уличными столбами в Таллинне, истек в конце лета, и поэтому пешеходы, желающие выбросить мусор, попадают впросак на многих улицах, потому что мусор просто некуда деть.

Пяртель-Петер Пере сообщил ERR, что в настоящее время готовится рамочный договор на закупку новой уличной мебели, в том числе мусорных урн.

По словам вице-мэра, в Таллинне создается комплексный и системный подход к обращению с уличными мусорными баками, закупки идут по графику, весной можно будет присупить к установке новых скамеек и мусорных баков на улицах. При этом, подчеркнул Пере, острой нехватки мусорных урн в настоящее время нет.

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