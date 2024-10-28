ФОТО Конь-полицейский Костя скоропостижно скончался

Еще в августе Госполиция сообщила в социальных сетях, что в группе иппологов насчитывается пять служебных лошадей, включая Костю.

«Уход этого коня - большая потеря для всей Госполиции, ведь Костя за эти годы стал легендарным конем и останется таким навсегда», - написала Госполиция на платформе микроблогов X.

Основные повседневные задачи служебных лошадей - обеспечение общественного порядка на городских мероприятиях и ежедневное патрулирование микрорайонов. В свободное от патрулирования и участия в мероприятиях время лошади проходят интенсивную домашнюю подготовку, где их приучают к различным пугающим факторам - шумам, предметам, звукам, а также поддерживают у них хорошую физическую форму, необходимую для выполнения служебных функций.