ЛАВЛИ ПЕРЛИНГ Не дать проголосовать гражданам РФ на местных выборах 2025 года можно совершенно законными средствами

Таким образом, согласно существующей практике, фундаментальное право может быть ограничено законом, если это разрешено Конституцией. Именно это делает Конституция в случае с правом голоса для иностранцев, ссылаясь на условия, изложенные в законе для права голоса.
Среди юристов существуют разные мнения на этот счет, лучше ли внести изменения в Конституцию или можно обойтись без этого. Сторонники есть с обеих сторон. В общем, это уже вопрос политического выбора. Законы в Эстонской Республике устанавливаются только Рийгикогу, их соответствие Конституции проверяется собственными средствами парламента и конституционными институтами. Если закон существует и выражена политическая воля, его соответствие конституции также можно проверить. Самое главное сегодня - это политическая воля и оформление этой воли в конкретный законопроект.
Премьер-министр, у вас подавляющее большинство в Рийгикогу, поэтому прежде всего все зависит от воли Партии реформ. Если у вас есть голоса, внесите поправки в Конституцию, это теоретически еще возможно. Однако официально оформить приостановление избирательных прав граждан России как страны с террористическим режимом к моменту местных выборов 2025 года, внеся поправки в закон, регулирующий местные выборы, безусловно, возможно, и Лео Куннас и Партия правых представили законопроект, который будет передан в Рийгикогу в четверг.
Другими словами, правовая база существует. Есть и ясная причина - РФ ведет захватническую войну против Украины недалеко от наших границ, при каждом удобном случае ставя под сомнение наше право на государственность. Более того, в октябре Рийгикогу объявил Россию страной с террористическим режимом, и им, гражданам этой страны, гарантировано политическое право голоса в наших внутренних делах. После уроков вторжения в Украину становится ясно, что местные органы власти, их качество и лояльность напрямую связаны с безопасностью и безопасностью страны в целом.
Приостановление права голоса в этом законопроекте также ограничено по времени - согласно плану Партии правых, граждане России смогут голосовать тогда, когда Рийгикогу снимет с России статус террористического режима. Поэтому это ограничение крайне узко определено как по времени, так и по группе людей. Законопроект в целом необходим и уместен, ограничение оправдано и умеренно.
Есть необходимость и возможности для действий. Я призываю коалиционных партнеров по правительству и оппозицию поддержать законопроект Партии равых и Лео Куннаса, чтобы мы могли приостановить избирательное право граждан Российской Федерации на предстоящих выборах.