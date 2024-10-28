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ЛАВЛИ ПЕРЛИНГ Не дать проголосовать гражданам РФ на местных выборах 2025 года можно совершенно законными средствами

Перевод: Павел Соболев
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Лавли Перлинг.
Лавли Перлинг. Фото: Tairo Lutter
  • Времени нет, а необходимость приостановить избирательное право граждан РФ велика
  • Политику в области гражданства следует рассматривать более широко
  • Ограничение будет крайне узким как по времени, так и по группе людей

Тупик в вопросе избирательного права граждан РФ: на словах правительственный союз и значительная часть оппозиции понимают необходимость его ограничения, но действий не видно, хотя дело в том, что действовать нужно очень быстро. План Лео Куннаса и Партии правых поможет распутать этот узел способом, подходящим для соблюдения верховенства закона, пишет Лавли Перлинг, председатель Партии правых.

Очень хорошо, что в последние недели значительно активизировались дебаты об ограничении избирательного права граждан Российской Федерации. Не так уж и важно, было ли решение совета Партии правых несколько недель назад толчком к тому, чтобы смело начать заниматься этим вопросом, или что-то другое.

С удовольствием прочитала интервью журналиста ERR с премьер-министром Кристеном Михалом, где последний подтвердил, что хочет «сделать это максимально четко, изменив закон или Конституцию, а не оставаться на полпути». Очень правильно! К сожалению, премьер-министр, похоже, считает, что право голоса нельзя ограничить до ближайших выборов и что этот шаг следует оставить скорее для последующих выборов.

На наш взгляд, вопрос слишком важен, чтобы его откладывать, поэтому в сотрудничестве с подполковником в отставке Лео Куннасом мы нашли законное решение по ограничению избирательных прав граждан РФ уже в 2025 году. Я уверен, что когда премьер-министр и его советники углубятся в наш проект, они тоже увидят, что возможности действительно есть, и голоса за внесение изменений могут быть собраны в парламенте.

Суть законопроекта Партии правых и Лео Куннаса заключается в изменении закона о выборах в местные органы власти. Поскольку право голоса закреплено Конституцией, на первый взгляд может показаться, что это право может быть ограничено только в случае внесения изменений в Конституцию.

Однако это не так, в Конституции указано, что условия избирательного права могут быть установлены другими законами, а именно этого и добивается законопроект Куннаса и Партии правых. Наши рассуждения полностью основаны на статье 11 Конституции, согласно которой права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с Конституцией.

Соответствие ограничения конституции вытекает из сегодняшней ситуации, когда Рийгикогу признал Россию страной с террористическим режимом, влияние России и вмешательство во внутренние дела других стран сегодня более актуальны, чем когда-либо прежде, ввиду выборов в Молдавии и Грузии. Так что времени нет, а необходимость приостановить право голоса велика.

Важно отметить, что речь идет о временной приостановке избирательного права, то есть явно политического права, не влекущего за собой каких-либо ограничений других фундаментальных прав (или прав человека) этих людей. В то же время законопроект Партии правых дает возможность продолжить дискуссию: стоит ли переходить от приостановки к поправке к Конституции, лишающей избирательного права, или лучше посмотреть на политику гражданства шире и найти дополнительные решения, чтобы те люди, которые сегодня хотят избавиться от гражданства Российской Федерации, могли бы сделать это при поддержке государства, перейдя к эстонскому гражданству.

Следует отметить, среди прочего, что право голоса не является абсолютным и для граждан Эстонии. Статья 58 Конституции дает возможность законом ограничить участие граждан Эстонии, осужденных судом и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Конституция не является абсолютной в этом отношении, но дает возможность. Эту возможность использует Закон о выборах органов местного самоуправления, статья 5 (4) которого предусматривает, что лицо, осужденное судом и отбывающее наказание в месте содержания под стражей, не может принимать участие в голосовании.

Таким образом, согласно существующей практике, фундаментальное право может быть ограничено законом, если это разрешено Конституцией. Именно это делает Конституция в случае с правом голоса для иностранцев, ссылаясь на условия, изложенные в законе для права голоса.

Среди юристов существуют разные мнения на этот счет, лучше ли внести изменения в Конституцию или можно обойтись без этого. Сторонники есть с обеих сторон. В общем, это уже вопрос политического выбора. Законы в Эстонской Республике устанавливаются только Рийгикогу, их соответствие Конституции проверяется собственными средствами парламента и конституционными институтами. Если закон существует и выражена политическая воля, его соответствие конституции также можно проверить. Самое главное сегодня - это политическая воля и оформление этой воли в конкретный законопроект.

Премьер-министр, у вас подавляющее большинство в Рийгикогу, поэтому прежде всего все зависит от воли Партии реформ. Если у вас есть голоса, внесите поправки в Конституцию, это теоретически еще возможно. Однако официально оформить приостановление избирательных прав граждан России как страны с террористическим режимом к моменту местных выборов 2025 года, внеся поправки в закон, регулирующий местные выборы, безусловно, возможно, и Лео Куннас и Партия правых представили законопроект, который будет передан в Рийгикогу в четверг.

Другими словами, правовая база существует. Есть и ясная причина - РФ ведет захватническую войну против Украины недалеко от наших границ, при каждом удобном случае ставя под сомнение наше право на государственность. Более того, в октябре Рийгикогу объявил Россию страной с террористическим режимом, и им, гражданам этой страны, гарантировано политическое право голоса в наших внутренних делах. После уроков вторжения в Украину становится ясно, что местные органы власти, их качество и лояльность напрямую связаны с безопасностью и безопасностью страны в целом.

Приостановление права голоса в этом законопроекте также ограничено по времени - согласно плану Партии правых, граждане России смогут голосовать тогда, когда Рийгикогу снимет с России статус террористического режима. Поэтому это ограничение крайне узко определено как по времени, так и по группе людей. Законопроект в целом необходим и уместен, ограничение оправдано и умеренно.

Есть необходимость и возможности для действий. Я призываю коалиционных партнеров по правительству и оппозицию поддержать законопроект Партии равых и Лео Куннаса, чтобы мы могли приостановить избирательное право граждан Российской Федерации на предстоящих выборах.

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