ЛАВЛИ ПЕРЛИНГ Не дать проголосовать гражданам РФ на местных выборах 2025 года можно совершенно законными средствами

Очень хорошо, что в последние недели значительно активизировались дебаты об ограничении избирательного права граждан Российской Федерации. Не так уж и важно, было ли решение совета Партии правых несколько недель назад толчком к тому, чтобы смело начать заниматься этим вопросом, или что-то другое.

С удовольствием прочитала интервью журналиста ERR с премьер-министром Кристеном Михалом, где последний подтвердил, что хочет «сделать это максимально четко, изменив закон или Конституцию, а не оставаться на полпути». Очень правильно! К сожалению, премьер-министр, похоже, считает, что право голоса нельзя ограничить до ближайших выборов и что этот шаг следует оставить скорее для последующих выборов.

На наш взгляд, вопрос слишком важен, чтобы его откладывать, поэтому в сотрудничестве с подполковником в отставке Лео Куннасом мы нашли законное решение по ограничению избирательных прав граждан РФ уже в 2025 году. Я уверен, что когда премьер-министр и его советники углубятся в наш проект, они тоже увидят, что возможности действительно есть, и голоса за внесение изменений могут быть собраны в парламенте.

Суть законопроекта Партии правых и Лео Куннаса заключается в изменении закона о выборах в местные органы власти. Поскольку право голоса закреплено Конституцией, на первый взгляд может показаться, что это право может быть ограничено только в случае внесения изменений в Конституцию.