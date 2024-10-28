Министры 13 стран Европейского союза в понедельник осудили нарушение международных норм на парламентских выборах в Грузии (чьи результаты оспариваются), назвав их несоответствующими стандартам, ожидаемым от кандидатов в ЕС.
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Министры стран ЕС осудили нарушение демократических норм на выборах в Грузии
«Международные наблюдатели сообщали о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день выборов», - заявили министры ЕС из 13 стран, в число которых входили Германия, Франция и Нидерланды.
«Мы осуждаем все нарушения международных норм, установленных для свободных и справедливых выборов», - говорится в совместном заявлении.