Вечером в понедельник на проспекте Руставели, центральной улице столицы Грузии Тбилиси, собралась толпа, считающая, что результаты субботних парламентских выборов были сфальсифицированы.
POSTIMEES В ГРУЗИИ ⟩ Народ Грузии из-за украденных выборов вышел на улицы
Президент Саломе Зурабишвили призвала к протесту на улицах людей, которые считали результаты выборов неправильными и видели за этим российскую спецоперацию.
«Вы не проиграли выборы. Ваш голос был украден. Никто не имеет на это права и вы никому этого права не даете. Клянусь быть с вами на европейском пути, пока нам не сопутствует успех», - сказала президент под аплодисменты народа.
После президента на сцену один за другим выходили лидеры оппозиции. Они обещали продолжить расследование нарушений и защитить свои голоса. «Сейчас не время для пессимизма. «Грузинская мечта» проиграла - оппозиция победила», - прозвучало со сцены. «Все идет не так, как хотел Иванишвили», - прозвучало уточнение со ссылкой на Бидзину Иванишвили, олигарха, лидера правящей партии.
Затем прозвучали возгласы: «Все, кто считает, что выборы были украдены, поднимите руки!». Толпа, растянувшаяся на проспекте Руставели насколько хватало глаз, подняла руки.
У людей также были с собой плакаты: «Это были не выборы, это была российская спецоперация», «В конце концов все будет подсчитано правильно, а если нет, то и это еще не конец».
Согласно официальным результатам Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,92 процента голосов, тогда как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили только 37,78 процента.
«Мы увидели нечто очень необычное. Власти использовали технологии для легализации мошенничества. Такого еще никогда не случалось. Мы одновременно - свидетели и жертвы российской спецоперации нового типа, гибридной войны, которая ведется против нашего народа», - пояснила Зурабишвили в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером. - Признание этих выборов было бы равносильно признанию подчинения Грузии России. Это новая форма завоевания со стороны России. Мы с этим не согласны».
Оппозиция показывает пальцем на Россию
Когда Postimees вышел на улицу перед акциями протеста, чтобы узнать, что люди думают о ситуации, большинство из них не хотели говорить с нами о политике. Однако большинство не были удовлетворены результатами выборов и считали их сфальсифицированными.
«Я все время сидела перед телевизором и думала, что мы победили, но потом все было брошено в воду», - сказала Асан, пожилая женщина. «Я согласен, что выборы украли. Этот человек (Иванишвили - К.А.) связан с Путиным. Он хочет Грузию для Путина, а не для грузинского народа. Нам придется бороться, чтобы отобрать у него Грузию».
Ираклий, более молодой человек, разделил то же мнение и сказал, что не удовлетворен результатами. «Конечно, есть доказательства коррупции, и я ничего не могу с этим поделать», - сказал он, добавив, что вечером выйдет на улицу протестовать.
В то же время господин постарше, Николос, заявил, что удовлетворен результатом выборов. Что касается заявления президента о том, что выборы были сфальсифицированы, он сказал: «Это ложь. На выборах все прошло хорошо».
Сразу после объявления первых результатов оппозиция заявила, что не признает победу правящей партии. Однако в стране царила тишина и никто не знал, что произойдет. Казалось, что результаты стали неожиданностью для оппозиционных партий, и они были сбиты с толку. Консультации проходили в фоновом режиме.
Оппозиция рассказала Postimees, что проблема в прошлом заключалась в том, что оппозицинеры не выходили на улицы с конкретным планом, поэтому на этот раз они не бросились на улицы сразу после выборов.
Оппозиция утверждает, что новые электронные системы подсчета голосов и регистрации избирателей подверглись манипуляциям, а создавшая их компания Smartmatic была скомпрометирована.
«Русским удалось создать очень сложную и технологичную систему манипулирования и фальсификации выборов», - сказала Элене Хоштария из оппозиционной партии «Коалиция за перемены».
При этом в грузинскую систему были внесены специальные изменения: была потеряна возможность считывания отпечатков пальцев, а машины не были связаны друг с другом, поэтому один человек мог проголосовать в нескольких местах и сделать это, не вызывая сигнала тревоги. Однако на одном из избирательных участков Postimees увидел случай, когда на автоматическом устройстве сработала сигнализация, и избирателя выгнали.
Оппозиция также указывает на тенденции в опросах общественного мнения и опросах на выходе с участков Edison и Harris X, которые показали, что правящая партия получила 40,9 и 42 процента голосов соответственно, то есть речь идет о мошенничестве. Оппозиция утверждает, что опросы на выходе с участков с десятками тысяч избирателей, уровень ошибок при которых составляет менее двух процентов, не может искажать ситуацию более чем на десять процентов. «Сегодняшняя странная картина не отражает реальности», - сказала Хоштария.
Однако пока невозможно полностью понять, как были сфальсифицированы выборы. «Даже Молдове было трудно доказать российское вмешательство. Мы должны различать Молдову и наш случай - в их случае это было вмешательство против правительства, которое имело доступ к информации, а мы оппозиция, у нас нет доступа», - пояснила Ника Гварамия, одна из лидеров «Коалиции за перемены».
Показательным можно считать и то, что уже за три часа до окончания выборов мэр Тбилиси Каха Каладазе («Грузинская мечта») заявил, что, по информации местных избирательных штабов, правящая партия имеет солидное большинство в парламенте. После закрытия избирательных участков в восемь вечера и публикации результатов опроса на выходе с участков GORBI, связанного с правительством, согласно которому «Грузинская мечта» победила с результатом 56,1 процента, победа на выборах была объявлена с большой помпой. Присутствовала вся тяжелая артиллерия правящей партии во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили, основателем и почетным председателем партии, был запущен фейерверк и проехал кортеж.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на пресс-конференции в понедельник, что приоритетом страны остается вступление в Евросоюз. «Конечно, первым приоритетом является европейская интеграция. Мы с нетерпением ждем возобновления отношений, которое, по нашему мнению, будет интенсивно происходить с начала следующего года», - сказал премьер-министр, добавив, что к 2030 году Грузия станет членом ЕС.
Явные нарушения
Коалиция грузинских наблюдателей за выборами «Мы голосуем» в своем отчете подчеркнула, что, по их мнению, результаты не отражают волю граждан. В докладе упоминается сложная схема фальсификации выборов и широкий спектр нарушений, включая проблемы с системами проверки, массовое многократное голосование, запугивание избирателей и подкуп голосов. Поэтому коалиция требует аннулирования результатов выборов.
По данным наблюдательной миссии под руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выборы были хорошо организованы, но было много проблем. В качестве наиболее распространенных нарушений были названы давление, запугивание и преследование избирателей, которые имели место как внутри, так и за пределами избирательных участков. Также были случаи покупки голосов и многократных попыток голосования.
«Мы наблюдали два мира: один находился на избирательном участке, где процесс голосования был хорошо организован, а другой - за пределами избирательных участков», - заявил Юлиан Булай, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на пресс-конференции.
Булай отметил, что на избирательных участках также были камеры правящей партии, а также наблюдение за теми, кто собирается голосовать вне избирательных участков, что создавало атмосферу давления и запугивания. «Как будто Большой Брат наблюдал за тобой», - сказал Булай. - Избирательный процесс продемонстрировал явное неравенство между политическими образованиями, что подрывает доверие к результатам выборов».
В день выборов Postimees сумел понаблюдать за процессом как в Тбилиси, так и в селах вблизи российской оккупационной линии. Хотя в Тбилиси были сторонники как оппозиции, так и правящей партии, чем дальше мы удалялись от столицы, тем более проправительственными становились люди, которые с нами разговаривали. В посещенных нами местах наблюдатели заявили, что ситуация спокойная и серьезных нарушений нет.
Однако на одном участке была зафиксирована ситуация, когда член избирательной комиссии, разъяснявший избирательный процесс, при этом указал на номер правящей партии в бумагах. Мы также видели камеры на избирательных участках, группы мужчин, стоящих перед ними, и дважды несколько человек одновременно находились в кабине для голосования.