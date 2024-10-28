POSTIMEES В ГРУЗИИ Народ Грузии из-за украденных выборов вышел на улицы

Оппозиция показывает пальцем на Россию

Когда Postimees вышел на улицу перед акциями протеста, чтобы узнать, что люди думают о ситуации, большинство из них не хотели говорить с нами о политике. Однако большинство не были удовлетворены результатами выборов и считали их сфальсифицированными.

«Я все время сидела перед телевизором и думала, что мы победили, но потом все было брошено в воду», - сказала Асан, пожилая женщина. «Я согласен, что выборы украли. Этот человек (Иванишвили - К.А.) связан с Путиным. Он хочет Грузию для Путина, а не для грузинского народа. Нам придется бороться, чтобы отобрать у него Грузию».

Ираклий, более молодой человек, разделил то же мнение и сказал, что не удовлетворен результатами. «Конечно, есть доказательства коррупции, и я ничего не могу с этим поделать», - сказал он, добавив, что вечером выйдет на улицу протестовать.

В то же время господин постарше, Николос, заявил, что удовлетворен результатом выборов. Что касается заявления президента о том, что выборы были сфальсифицированы, он сказал: «Это ложь. На выборах все прошло хорошо».