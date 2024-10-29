Вчера, 28 октября, были представлены дальнейшие планы развития квартала Volta, а уже в ноябре компания Endover начнет строительство крупнейшего в районе коммерческого и общественного центра Volta HUB.
ФОТО ⟩ В Пыхья-Таллинне построят крупнейший деловой и общественный центр
Endover начинает в квартале Volta строительство бизнес-центра Volta HUB площадью 40 700 квадратных метров, который в ближайшие годы станет крупнейшим многофункциональным центром района.
Всего будет построено пять зданий, 30 000 м2 или 75 процентов площади которых займут различные помещения для бизнеса, торговли и обслуживания, а оставшиеся 25 процентов будут отведены под квартиры класса люкс. Кроме того, застройщик создаст в квартале Volta новый детский сад, зоны отдыха и общественный парк площадью 15 000 м2.
Руководитель по развитию коммерческой недвижимости Endover Олари Вокк отметил, что строительство половины квартала Volta уже завершено, и с появлением нового жилья и рабочих мест как в Volta, так и в соседних районах возрастает потребность в площадях для торговли и оказания услуг.
«Пыхья-Таллинн – а особенно так называемая "золотая миля", включающая Noblessner, Volta и Krulli – нуждается в дополнительных услугах и торговых площадях, чтобы жители и работники района могли совершать все свои дела по принципу 15-минутного города», - сказал Вокк.
Якорным арендатором первого здания Volta HUB станет MyFitness, который создаст крупнейший и самый современный спортивный клуб Пыхья-Таллинна.
Новый клуб предложит почти 2000 м2 тренировочных площадей, включая оснащенный современными тренажерами зал, групповые занятия – от силовых тренировок до йоги, эксклюзивную бутик-студию и зону с саунами.
Олари Вокк добавил, что помимо спортивного клуба ведутся переговоры о размещении в Volta HUB ресторанов, предприятий обслуживания и медицинских учреждений.
Уникальность Volta HUB заключается в сочетании исторической и новой энергоэффективной архитектуры: аутентичный фасад из известняка комбинируется с современными высотными зданиями, потолки высотой до восьми метров и арочные окна, внутренние открытые для свежего воздуха террасы с озеленением, зоны отдыха, а также виды на море и Старый город.
Электропотребление устойчивого проекта полностью основано на возобновляемой энергии, а отопление на 69 процентов также работает на возобновляемой энергии. Целью является переработка 90 процентов отходов, обилие озеленения и зеленых зон как вокруг здания, так и на внутренних террасах.
Факты о квартале Volta
- Детальная планировка охватывает площадь в 11,25 га.
- Объем застройки квартала составляет 142 000 м².
- Всего будет построено 90 000 м² жилых и 52 000 м² коммерческих площадей.
- Всего будет построено 29 зданий.
- Количество квартир составит 755.
- Парковочных мест будет около 1400, а также предусмотрена парковка для велосипедов.
- Детский сад и парковая зона площадью 15 000 м2.
- Завершено строительство новой инфраструктуры и созданы две новые улицы: Моотори и Уус-Вольта.
- Целиком квартал будет завершен к 2029 году.
- В 2030 году в районе Volta будут жить и работать 25 000 человек.