ФОТО В Пыхья-Таллинне построят крупнейший деловой и общественный центр

Endover начинает в квартале Volta строительство бизнес-центра Volta HUB площадью 40 700 квадратных метров, который в ближайшие годы станет крупнейшим многофункциональным центром района.

Архитектуру Volta HUB разработало бюро ARS Projekt. Фото: Endover.

Всего будет построено пять зданий, 30 000 м2 или 75 процентов площади которых займут различные помещения для бизнеса, торговли и обслуживания, а оставшиеся 25 процентов будут отведены под квартиры класса люкс. Кроме того, застройщик создаст в квартале Volta новый детский сад, зоны отдыха и общественный парк площадью 15 000 м2.

Квартал Volta. Променад. Фото: Endover.

Руководитель по развитию коммерческой недвижимости Endover Олари Вокк отметил, что строительство половины квартала Volta уже завершено, и с появлением нового жилья и рабочих мест как в Volta, так и в соседних районах возрастает потребность в площадях для торговли и оказания услуг.

Аутентичный фасад из известняка комбинируется с современными высотными зданиями. Фото: Endover.

«Пыхья-Таллинн – а особенно так называемая "золотая миля", включающая Noblessner, Volta и Krulli – нуждается в дополнительных услугах и торговых площадях, чтобы жители и работники района могли совершать все свои дела по принципу 15-минутного города», - сказал Вокк.

Якорным арендатором первого здания Volta HUB станет MyFitness, который создаст крупнейший и самый современный спортивный клуб Пыхья-Таллинна.

По результатам проведенных среди местных жителей опросов, именно большой и современный спортивный клуб является наиболее ожидаемой услугой в регионе. Спортивный клуб откроется в начале 2026 года. Фото: Ардо Кальювеэ

Новый клуб предложит почти 2000 м2 тренировочных площадей, включая оснащенный современными тренажерами зал, групповые занятия – от силовых тренировок до йоги, эксклюзивную бутик-студию и зону с саунами.

Интерьер будущего спортивного центра. Фото: Endover.