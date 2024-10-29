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Безработица в Эстонии снижается двенадцатую неделю подряд: хуже всего ситуация обстоит в Ида-Вирумаа

Редактор: rus.postimees.ee
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Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Количество зарегистрированных безработных в Эстонии за последнюю неделю незначительно снизилось, уровень безработицы остается на отметке 6,8%, пишет Rus.ERR.

Количество безработных в Эстонии снижается двенадцатую неделю подряд. По состоянию на 27 октября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 47 287 человек - на 15 меньше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 12,3% до 12,2%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,5%.

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