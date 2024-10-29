Могли представлять угрозу общественному порядку: на границе Эстонии и России развернули иностранцев

На пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не были допущены по пять граждан России и Молдовы, по два - Украины и Грузии, а также один гражданин Бразилии, сообщила Идаская префектура.

По данным Лыунаской префектуры, за выходные в Эстонию не впустили двух россиян и двух молдован, желавших попасть в страну через погранпункты Койдула и Лухамаа.

«Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», – уточнили власти.

Все иностранцы получили запрет на пересечение границы и вернулись в Россию.