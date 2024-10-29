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Лучшим футболистом мира стал Родри, эпоха Роналду и Месси завершилась

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Обладателем премии "Золотой мяч" в этом году стал Родри.
Обладателем премии "Золотой мяч" в этом году стал Родри. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Полузащитник сборной Испании по футболу и «Манчестер Сити» Родри впервые был признан лучшим футболистом мира.

Родриго Эрнандес, более известный широкому футбольному сообществу как Родри, выиграл «Золотой мяч», премию, которая вручается изданием France Football, во многом потому, что летом он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и выиграл весной чемпионат Англии с «Ман Сити».

Родри был важным звеном в обеих командах. Награду футболист принимал, опираясь на костыли, так как из-за разрыва крестообразной связки вынужден пропустить сезон.

«Это особенный день. Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь. Благодарю моих партнеров по «Манчестер Сити». Это лучший клуб в мире для меня. Спасибо и моим партнерам по национальной сборной. Вместе мы выиграли чемпионат Европы и осчастливили страну. Это победа не только моя, но и всего испанского футбола. Столько испанских игроков приближались к «Золотому мячу». «Это победа испанской школы футбола, - сказал прослезившийся Родри в своей благодарственной речи. - Это невероятно, люди считают меня лучшим в мире. Для меня участие в этом мероприятии — достаточная награда».

В число лучших футболистов мира не вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду. С большой вероятностью их больше никогда не выберут, ведь аргентинцу 37 лет, а португальцу 39 лет. Оба по-прежнему играют за сборную, но на клубном уровне Месси играет в США, а Роналду - в Саудовской Аравии.

На гала-концерте в Париже было вручено несколько наград: женский «Золотой мяч» второй год подряд увезла на родину полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, звание лучшего молодого игрока было присвоено 17-летнему Ламину Ямалю, ярко выступившему на чемпионате Европы, лучшим вратарем был выбран Эмилиано Мартинес, а награду лучшего бомбардира поделили Харри Кейн и Килиан Мбаппе.

Тренером года в мужском футболе стал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а тренером года в женском футболе – Эмма Хейз, которая привела сборную США к победе на Олимпийских играх-2024.

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