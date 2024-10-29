Лучшим футболистом мира стал Родри, эпоха Роналду и Месси завершилась

Родриго Эрнандес, более известный широкому футбольному сообществу как Родри, выиграл «Золотой мяч», премию, которая вручается изданием France Football, во многом потому, что летом он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании и выиграл весной чемпионат Англии с «Ман Сити».

Родри был важным звеном в обеих командах. Награду футболист принимал, опираясь на костыли, так как из-за разрыва крестообразной связки вынужден пропустить сезон.

«Это особенный день. Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь. Благодарю моих партнеров по «Манчестер Сити». Это лучший клуб в мире для меня. Спасибо и моим партнерам по национальной сборной. Вместе мы выиграли чемпионат Европы и осчастливили страну. Это победа не только моя, но и всего испанского футбола. Столько испанских игроков приближались к «Золотому мячу». «Это победа испанской школы футбола, - сказал прослезившийся Родри в своей благодарственной речи. - Это невероятно, люди считают меня лучшим в мире. Для меня участие в этом мероприятии — достаточная награда».

В число лучших футболистов мира не вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду. С большой вероятностью их больше никогда не выберут, ведь аргентинцу 37 лет, а португальцу 39 лет. Оба по-прежнему играют за сборную, но на клубном уровне Месси играет в США, а Роналду - в Саудовской Аравии.

На гала-концерте в Париже было вручено несколько наград: женский «Золотой мяч» второй год подряд увезла на родину полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, звание лучшего молодого игрока было присвоено 17-летнему Ламину Ямалю, ярко выступившему на чемпионате Европы, лучшим вратарем был выбран Эмилиано Мартинес, а награду лучшего бомбардира поделили Харри Кейн и Килиан Мбаппе.

Тренером года в мужском футболе стал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а тренером года в женском футболе – Эмма Хейз, которая привела сборную США к победе на Олимпийских играх-2024.