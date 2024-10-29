Либеральные оппоненты Дональда Трампа описывают его внешнюю политику как непредсказуемую импровизацию, движимую симпатией к авторитарным лидерам вроде Владимира Путина или анти-либерально настроенным главам демократических государств, от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и венгерского премьера Виктора Орбана до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но нейтральный взгляд на внешнюю политику Трампа обнаруживает в ней и несколько четких принципов, таких как курс на противостояние с Китаем и неприязнь к войнам и вооруженным конфликтам.

За четыре года в Белом доме и почти столько же в статусе бывшего президента он последовательно выступал против военных конфликтов — и с участием США, и вообще. Например, несмотря на свою безусловно произраильскую позицию, экс-президент высказывался о необходимости прекращения войны в Газе.

«Ему не особенно нравятся войны», - отмечал Питер Бэйкер, главный корреспондент газеты New York Times в Белом доме.

Войну в Украине Трамп тоже считает необходимым остановить как можно скорее. Он даже обещал договориться о прекращении огня за 24 часа, если будет избран президентом, но оговаривался, что во всяком случае достигнет этого до инаугурации в январе 2025-го.

Проблема в том, что Трамп не говорит, как он планирует это сделать.