Исследование: каждый третий работник беспокоится о возможной потере работы

Неуверенность в основном вызвана финансовым положением предприятия, стратегическими решениями руководства и общей экономической ситуацией.

«Важно не игнорировать опасения работников потерять работу, — сообщила пресс-секретарь CV.ee Карла Одер. - Прозрачное управление и открытое общение с сотрудниками помогают укрепить доверие и снизить неуверенность в своей стабильности на рабочем месте».

Вопреки опасениям работников, предприятия с оптимизмом смотрят в будущее, это в основном основано на четком видении, сильной клиентской базе, гибкости в адаптации к меняющимся обстоятельствам, а также позитивной рабочей культуре и на мотивированных сотрудниках.

Несмотря на растущую неопределенность в отношении стабильности рабочих мест, исследование показывает, что удовлетворенность сотрудниками своим работодателем и условиями труда остается высокой. Хотя ожидания заработной платы и то, что предлагают работодатели, часто не совпадают, многие предприятия могут создать условия, которые удовлетворяют сотрудников.

Высокая удовлетворенность работой поддерживается прежде всего гибкими условиями и возможностями труда; оценкой трудового вклада сотрудников; поддерживающей организационной культурой или рабочей средой; поддержанием баланса между работой и личной жизнью, а также отчетливым отношением руководства к работникам и его поддержкой.