Триумф Владимира Путина и как Южная Корея поможет Украине сражаться против Северной. Обзор событий в РФ

Поскольку РФ и КНДР на прошлой же неделе ратифицировали договор о стратегическом партнерстве, то получается, что теперь против Украины воюет не одна Россия, а какая-никакая международная коалиция. Чего, опять же, мир не видел многие десятилетия, а Европа - начиная со Второй мировой войны.

Каждый раз, когда кажется, что эта военная авантюра зашла слишком далеко, российский режим подбрасывает новый повод для шокирующих размышлений.

Никакой международной изоляции

В Казани прошел саммит БРИКС, призванный показать и россиянам, и всему миру, что никакой международной изоляции России нет и в помине. Никаких других целей этот саммит не преследовал, чтобы на нем ни говорили про «единую валюту», «инвестиционные фонды», дружбу и прочее.

Нужно признать очевидное - эту задачу организаторы такого вот специфического пропагандистского мероприятия в Казани с участием десятков президентов разных стран выполнили на отлично.

Что такое БРИКС? Когда-то в 2006 году этот союз, тогда еще БРИК, объединил страны, казавшиеся на фоне стагнирующей Европы динамичными и перспективными - Бразилию, Россию, Индию и Китай. Потом к ним присоединилась Южная Африка и БРИК стал БРИКС.

С 1 января 2024 года союз официально расширился до девяти стран - к нему присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. На саммите в Казани кроме всех перечисленных членов участвовали еще два десятка стран в непонятных статусах «наблюдателей» и «приглашенных».