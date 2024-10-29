Солдаты армии Северной Кореи воюют против Украины. Так Россия повторяет худшие практики «холодной войны». Сам Владимир Путин продемонстрировал россиянам и всему миру, что он не изоляции - на саммит БРИКС в Казань приехали представители 36 стран мира. Приехал даже генсек ООН, которому прямо запрещено встречаться с военными преступниками. Сразу два уголовных дела завели против дочерних структур «Роснано», а в Госдуме предложили экстрадировать Анатолия Чубайса из Израиля в Россию - он снова во всем виноват.
Триумф Владимира Путина и как Южная Корея поможет Украине сражаться против Северной. Обзор событий в РФ
И генсек НАТО, и Владимир Путин на прошлой неделе подтвердили то, о чем на уровне слухов и смазанных фотографий говорили почти весь октябрь - солдаты армии Северной Кореи действительно уже воюют против Украины.
Об отправке северокорейских военных в Украину разведка Южной Кореи начала сообщать еще в середине октября. Однако ведущие мировые расследовательские медиа тогда не смогли наверняка подтвердить подлинность представленных материалов.
На минувшей неделе это подтвердили и НАТО, и де-факто российский президент. Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам следующее: «Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области».
По информации альянса, речь идет примерно о 10 тысячах солдат элитных подразделений армии КНДР. Владимир Путин был более дипломатичен, но, отвечая на вопрос журналиста о фотографиях северокорейских военных в российских тренировочных лагерях не оставил никакого шанса на двусмысленное толкование: «Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают».
Несколькими днями позже журнал Newsweek со ссылкой на представителя южнокорейских спецслужб сообщил, что власти Южной Кореи планируют отправить своих военных на помощь Украине чтобы помогать украинским военным допрашивать пленных северокорейцев, быть переводчиками и экспертами по северокорейской военной тактике и стратегии.
Все это выглядит как плохой римейк «холодной войны». Снова «маленькая победоносная война», снова сотни тысяч погибших по воле стареющего диктатора, снова втягивание в войну соседних и далеких стран.
Поскольку РФ и КНДР на прошлой же неделе ратифицировали договор о стратегическом партнерстве, то получается, что теперь против Украины воюет не одна Россия, а какая-никакая международная коалиция. Чего, опять же, мир не видел многие десятилетия, а Европа - начиная со Второй мировой войны.
Каждый раз, когда кажется, что эта военная авантюра зашла слишком далеко, российский режим подбрасывает новый повод для шокирующих размышлений.
Никакой международной изоляции
В Казани прошел саммит БРИКС, призванный показать и россиянам, и всему миру, что никакой международной изоляции России нет и в помине. Никаких других целей этот саммит не преследовал, чтобы на нем ни говорили про «единую валюту», «инвестиционные фонды», дружбу и прочее.
Нужно признать очевидное - эту задачу организаторы такого вот специфического пропагандистского мероприятия в Казани с участием десятков президентов разных стран выполнили на отлично.
Что такое БРИКС? Когда-то в 2006 году этот союз, тогда еще БРИК, объединил страны, казавшиеся на фоне стагнирующей Европы динамичными и перспективными - Бразилию, Россию, Индию и Китай. Потом к ним присоединилась Южная Африка и БРИК стал БРИКС.
С 1 января 2024 года союз официально расширился до девяти стран - к нему присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. На саммите в Казани кроме всех перечисленных членов участвовали еще два десятка стран в непонятных статусах «наблюдателей» и «приглашенных».
Все они провели там десятки встреч и даже приняли 44-страничную трудно читаемую декларацию - как всегда, за все хорошее и против всего плохого. Но это все было, конечно же, мишурой, которая лишь оттеняла главную режиссерскую задумку организаторов саммита - триумф Владимира Путина.
В первый день он встречался с лидерами стран БРИКС тет-а-тет. Во второй день председательствовал в заседаниях с мутной повесткой, зато во главе стола. Третий день он посвятил встречам с «заинтересованными в объединении странами».
Встретился он и с лидером страны-члена НАТО и кандидата в члены Евросоюза - Раджепом Эрдоганом.
Что и говорить, даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заглянул к Путину в Казань и старательно делал вид, что в отношении хозяина этого представления и нет никакого выписанного ордера на арест от Международного уголовного суда.
Кстати, протокол секретариата ООН прямо предписывает запрет на встречу с такими товарищами. Но кого теперь интересуют такие формальности? Меньше двух месяцев назад Владимир Путин совершил поездку в Монголию, где его формально должны были арестовать.
Вряд ли его интересовало стратегическое партнерство с Монголией - скорее он хотел показать, что может творить, что угодно, и ничего ему не сделают. Саммит в Казани - это продолжение того же спектакля.
К самому Путину вопросов нет. Вопросы есть к президентам стран, добровольно сыгравших роли статистов в этом балагане. Точнее, вопрос только один - неужели им самим не противно?
Во всем снова виноват Чубайс
Сразу два уголовных дела завели на дочерние структуры бывшей вотчины Анатолия Чубайса «Роснано». Первое - в отношении компании «Пластик лоджистик», которая по версии российских спецслужб, похитила 13 миллиардов рублей, полученных «Роснано» из российского бюджета.
Второе дело - в отношении компании OCSiAl, которая по версии Генпрокуратуры РФ, потребляла-потребляла бюджетные деньги «на развитие», а потом вдруг раз! И оказалась вместе с товарным знаком и всем производством в Люксембурге, подальше от непредсказуемого российского государства.
Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год и на этом посту он должен был спасти российские инновации, как до этого российскую энергетику и российскую приватизацию.
С 2022 года он тоже держится подальше от российского государства, проживая в Израиле. «Удрал и зачем-то прячется», - говорил о нем Владимир Путин в сентябре прошлого года.
Одновременно с возбуждением уголовных дел спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу энергетики (которой в 2000-е годы и занимался Чубайс), и предложил экстрадировать его в Россию: «Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте».
Вполне возможно, что более чем через четверть века после знаменитого «во всем виноват Чубайс» вековечная мечта российского народа исполнится, и главный виновник всех российских бед все-таки будет наказан по всем своим грехам. И это будет поистине исторический день для России.