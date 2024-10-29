Звезда Евролиги ударил во время матча допинг-контролера и получил солидный штраф

Немецкое издание Bild сообщает, что инцидент произошел 13 октября в кубковом матче между «Альбой» и «Крайльсхайм Мерлинз», в котором команда Евролиги выиграла с преимуществом в одно очко (75:74).

Полузащитник «Альбы» Кумадже во время матча ударил сотрудника допинг-контроля. «У этого человека была аккредитация с логотипом «Крайльсхайма» на шее. Мы даже не знали, кто он такой. Он протиснулся между игроками во время паузы, даже оттолкнул некоторых игроков», - рассказал Basketnews исполнительный директор «Альбы» Марко Бальди.

Балди продолжил, что игроки оттолкнули чиновника, но тот вернулся. Кумадже жестом показал инспектору, чтобы тот ушел. Затем центровой ростом 221 см ударил мешавшего им мужчину по голове.

Обычно сотрудники допинг-контроля после матча сообщают игрокам, каким спортсменам нужно прийти на контроль. Правила, действующие в Германии, позволяют чиновникам допинг-контроля между третьей и четвертой четвертями объявлять, кто должен прийти сдать анализы после матча.

Кумадже дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 2000 евро.

«Это невероятно. У меня никогда ничего подобного не было, - заявил Балди. - Мы подали жалобу сразу после игры. В настоящее время юристы выясняют, как нам следует действовать.