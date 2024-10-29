Время от времени ярко-зеленые самокаты Bolt, кочующие по улицам города, пропадают. Но если обычно за сезон исчезает в среднем десяток самокатов, то в этом году их число значительно возросло: только за последние три недели в Тарту было украдено почти полсотни самокатов Bolt или аккумуляторов к ним.
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Большая волна краж: за несколько недель пропало почти полсотни самокатов Bolt
«Ситуация необычная», - говорит специалист по самокатам компании Bolt Карл Аарон Сикка. В одних случаях воры крали самокат целиком, в других - лишь аккумулятор, либо отдельно, либо вместе с другой электроникой. Все, что остается от транспортных средств, - это пустые оболочки, которые полиция называет «скелетами».
Сикка не захотел называть конкретные цифры, но признал, что ущерб, нанесенный имуществу Bolt в результате краж, огромен.