Большая волна краж: за несколько недель пропало почти полсотни самокатов Bolt

Только за последние три недели в Тарту было украдено почти полсотни самокатов Bolt или аккумуляторов к ним.

Время от времени ярко-зеленые самокаты Bolt, кочующие по улицам города, пропадают. Но если обычно за сезон исчезает в среднем десяток самокатов, то в этом году их число значительно возросло: только за последние три недели в Тарту было украдено почти полсотни самокатов Bolt или аккумуляторов к ним.