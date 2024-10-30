Cупружеская пара приехала в магазин за покупками, а стала свидетелем жуткого инцидента

В субботу, 26 октября, около 19:30 Татьяна и ее муж приехали на парковку универмага «Стокманн». «Машин там было очень мало, народу - пара человек, при этом достаточно темно - освещение из рук вон. Обстановка жутковатая сама по себе, а ощущение, что ты стал персонажем триллера, усиливал противный громкий голос, который - как бы сам по себе, ведь ничего же не видно - перемещался по двум нижним уровням парковки, то приближаясь к выходу, то удаляясь от него», - описывает читательница.