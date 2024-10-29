«Лиса, посмотри: я тоже лиса!»: эта скульптура за 110 тысяч евро украсит одну из новых площадей Таллинна

По мнению жюри, работа-победитель, состоящая из двух скульптур, которые будут отлиты в бронзе, чутко выражает отношение к зрителю, окружающей среде и природе в целом. В произведении взаимоотношения человека и природы рассматриваются как взаимные, а не односторонние. Безусловно, это неоднозначное и даже интригующее произведение, в котором каждый может найти свой смысл.

Человек и лиса ведут молчаливый диалог, а сердце на груди человека символизирует чистые помыслы и добрые дела.

Автор работы-победителя Рене Рейнумяэ окончил Тартускую высшую художественную школу и Эстонскую академию художеств по специальности скульптура. Будучи искусным моделистом, скульптор работает в классическом стиле.

По словам Рейнумяэ, маска лисы уже много лет висела на стене его студии, словно ожидая своего часа. «Для меня эта работа - детство, которое всегда со мной», - говорит скульптор. Бронзовая скульптура будет завершена в начале лета 2026 года.

В 2011 году вступил в силу Закон о заказе произведений искусства, согласно которому произведения искусства должны быть приобретены не менее чем за один процент от стоимости строительных работ общественных зданий. С 2021 года верхний предел цены произведений искусства составит 110 000 евро.