Осенью птицы часто врезаются в автомобильные стекла или окна домов. Хотя не всегда можно предотвратить такие несчастные случаи, в подобных ситуациях существует определенный протокол действий.
Напоминание: необходимо сообщать о столкновении птиц со стеклянными поверхностями
Как объясняет младший научный сотрудник кафедры экологии животных Тартуского университета Кристель Розе Бахманн, столкновения с птицами происходят, когда те слишком поздно замечают приближающийся автомобиль и не успевают увернуться. В темное время суток птиц могут ослеплять фары. Научный сотрудник советует быть особенно внимательными в местах вдоль дорог, где в большом количестве на кормежку собираются небольшие птицы - они могут неожиданно вылететь перед машиной.
Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте отметил, что часто при столкновении с небольшой птицей на автомобиле не остается никаких следов, поэтому водители даже не понимают, что сбили птицу. «Однако часто бывает и так, что птица оставляет на лобовом стекле трещину или даже полностью разбивает его. Если птица уже летит в направлении автомобиля, то избежать столкновения практически невозможно», - сказал он.
Птицы врезаются и в окна домов. «Здесь главная проблема - большие стеклянные поверхности. Они могут выглядеть эффектно, но отражение окружающей среды, особенно деревьев, создает у птиц иллюзию, что туда можно лететь», - поясняет Бахманн.
«Большую проблему создают зеркальные дома, построенные в живописных природных местах», - добавляет эколог. Опасны также здания с эффектом туннеля, когда птица видит насквозь все помещение через противоположные окна.
Кирсисте добавил, что птицы, влетающие в окна домов, обычно не наносят серьезного ущерба, хотя и такие случаи иногда встречаются.
Как действовать, если птица врезалась в стекло автомобиля или окно дома?
После серьезного столкновения с птицей, советует Кирсисте, нужно по возможности остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и проверить, не пострадал ли кто-то из пассажиров. По словам Бахманн, в серьезных случаях следует прежде всего позвонить в надзорный орган Департамента окружающей среды по номеру 1247. Если птица жива, но нуждается в помощи, можно обратиться в Эстонское общество защиты диких животных. Под их опеку еженедельно попадают различные жертвы столкновений с автомобилями или окнами.
В случае происшествия необходимо обязательно сфотографировать пострадавшую птицу и отправить фото в общество защиты диких животных. И Бахманн, и Кирсисте призывают людей не забывать заботиться и о собственной безопасности на дороге.
«Прежде чем продолжить движение, обязательно проверьте целостность лобового стекла. Езда с поврежденным стеклом может быть опасной», - предупреждает Кирсисте.
Бахманн рассказывает, что более безопасным для птиц можно сделать и свой дом. «Одно из самых эффективных решений - американские оконные маркеры Feather Friendly. Их крепят на внешнюю сторону стекла, делая окно заметным для птиц. Небольшие светлые точки, нанесенные через равные промежутки, выглядят вполне эстетично», - поясняет она.
Какие птицы чаще всего страдают от столкновений?
«Во время миграции чаще всего гибнут воробьинообразные птицы - корольки, певчие дрозды, зарянки. Бывают случаи, когда в стекло вместе со своей добычей летит ястреб», - рассказывает эколог.
Реже в такие происшествия попадают птицы, которые живут на одном месте круглый год, например серые вороны. Зато они находят другие способы иногда досадить людям. По словам Кирсисте, были случаи, когда вороны систематически сбрасывали камни на припаркованные автомобили.
«Вороны - очень умные птицы. В городской среде некоторые птицы иногда могут нападать на людей, но почти во всех случаях это происходит для защиты своего гнезда или птенцов», - объяснила Бахманн.
Избежать конфликтов можно, если не мешать птицам в период гнездования. Как правило, агрессивное поведение птиц провоцируют неосторожность или злонамеренные действия людей.
Недавно Тартуский университет запустил проект по сбору данных о птицах, разбившихся о стеклянные поверхности в Эстонии. Если вы стали свидетелем такого происшествия, сделайте фото и отметьте место происшествия в приложении PlutoF-Go в разделе «Птицы, погибшие от столкновения со стеклянной поверхностью». В США подобные исследования ведутся уже много лет - по их данным, ежегодно от столкновения со стеклянными поверхностями гибнет около миллиарда птиц.