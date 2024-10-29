Напоминание: необходимо сообщать о столкновении птиц со стеклянными поверхностями

Как действовать, если птица врезалась в стекло автомобиля или окно дома?

После серьезного столкновения с птицей, советует Кирсисте, нужно по возможности остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и проверить, не пострадал ли кто-то из пассажиров. По словам Бахманн, в серьезных случаях следует прежде всего позвонить в надзорный орган Департамента окружающей среды по номеру 1247. Если птица жива, но нуждается в помощи, можно обратиться в Эстонское общество защиты диких животных. Под их опеку еженедельно попадают различные жертвы столкновений с автомобилями или окнами.

В случае происшествия необходимо обязательно сфотографировать пострадавшую птицу и отправить фото в общество защиты диких животных. И Бахманн, и Кирсисте призывают людей не забывать заботиться и о собственной безопасности на дороге.

«Прежде чем продолжить движение, обязательно проверьте целостность лобового стекла. Езда с поврежденным стеклом может быть опасной», - предупреждает Кирсисте.

Бахманн рассказывает, что более безопасным для птиц можно сделать и свой дом. «Одно из самых эффективных решений - американские оконные маркеры Feather Friendly. Их крепят на внешнюю сторону стекла, делая окно заметным для птиц. Небольшие светлые точки, нанесенные через равные промежутки, выглядят вполне эстетично», - поясняет она.

Какие птицы чаще всего страдают от столкновений?