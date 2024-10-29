В 2027 году в Эстонии повысят пенсионный возраст

С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет определяться по календарному году, а не по году рождения. Это означает, что для каждого календарного года будет устанавливаться новый возраст выхода на пенсию по старости.

«Новые формулы расчета пенсионного возраста были приняты шесть лет назад. С одной стороны, это поможет увеличить трудовой стаж, на основе которого рассчитываются пенсии, но с другой стороны, нам неизбежно придется справляться с сокращением трудоспособного населения», - сказала Рийсало, добавив, что вклад каждого в обеспечение устойчивости нашей социальной системы очень важен.

Возраст выхода на пенсию зависит от ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте 65 лет и рассчитывается как среднее значение за пятилетний период. Например, возраст выхода на пенсию в 2027 году рассчитывается на основе средней продолжительности жизни в 2019-2023 годах. Новые основы и формула расчета пенсионного возраста были приняты Рийгикогу в Законе о государственном пенсионном страховании в 2018 году. Согласно этим правилам, с 2025 года правительство должно устанавливать возраст пенсии по старости ежегодно к 1 января.

В 2027 году пенсионного возраста по старости достигнут люди, родившиеся в 1962 году, за исключением тех, кто родился в декабре. Люди, родившиеся в декабре, достигнут возраста 65 лет и одного месяца в январе 2028 года, а их пенсионный возраст наступит в 2028 году, точная дата которого будет определена постановлением о пенсионном возрасте 2025 года.

Для обеспечения устойчивости пенсионной системы пенсионный возраст повышался с 1994 года, то есть в общей сложности четыре раза. В 2009 году было принято решение повысить пенсионный возраст до 65 лет к 2026 году. Совсем недавно было принято решение о том, что пенсионный возраст начнет меняться с 2027 года в соответствии с изменением ожидаемой продолжительности жизни.