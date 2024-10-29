Железнодорожное сообщение Rail Baltica с Эстонией будет завершено не раньше 2030 года, говорится в опубликованном вчера информационном отчете Министерства сообщения Латвии о железнодорожном сообщении Rail Baltica.
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Латвия: соединение Rail Baltica с Эстонией не будет завершено до 2030 года
По словам министра транспорта Латвии Каспарса Бришкенса, хотя на первом этапе строительства приоритетом является создание линии от границы с Эстонией до границы с Литвой, на данный момент нет никаких гарантий, что железная дорога до Эстонии будет построена, сообщает латвийская радиостанция Latvijas Radio.
«За это нужно бороться. Поэтому переговоры по многолетнему бюджету Европейского союза очень важны для нас», - сказал Бришкенс.