Латвия: соединение Rail Baltica с Эстонией не будет завершено до 2030 года

По словам министра транспорта Латвии Каспарса Бришкенса, хотя на первом этапе строительства приоритетом является создание линии от границы с Эстонией до границы с Литвой, на данный момент нет никаких гарантий, что железная дорога до Эстонии будет построена, сообщает латвийская радиостанция Latvijas Radio.