ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Отсутствие дополнительной помощи Украине может привести к эскалации со стороны России

Генеральный секретарь НАТО считает, что это серьезная эскалация конфликта, так как участие Северной Кореи в военных действиях на стороне России против Украины нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что это представляет серьезную угрозу для безопасности в Европе, Атлантике и Тихоокеанском регионе, и призвал Россию и Северную Корею прекратить агрессию. Несмотря на жесткую оценку ситуации, генеральный секретарь НАТО не упомянул о возможных ответных мерах, так как это не входит в его полномочия.

Без дополнительных военных мер в поддержку Украины (вместо формальных санкций) существует риск, что Россия использует ситуацию для наращивания боевых действий.

По данным Министерства обороны США, в Россию было отправлено около десяти тысяч северокорейских солдат, которых планируют использовать в боях в ближайшие недели. По информации украинской стороны, около трех тысяч северокорейских солдат находятся на учениях в Курской области и пока не участвуют в боевых действиях. Местные жители хорошо осведомлены о ситуации, и сомнений в достоверности этих данных нет.