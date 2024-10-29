После встречи с представителями Южной Кореи генеральный секретарь НАТО подтвердил, что информация о присутствии северокорейских подразделений в Курской области России является достоверной, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Отсутствие дополнительной помощи Украине может привести к эскалации со стороны России
Генеральный секретарь НАТО считает, что это серьезная эскалация конфликта, так как участие Северной Кореи в военных действиях на стороне России против Украины нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что это представляет серьезную угрозу для безопасности в Европе, Атлантике и Тихоокеанском регионе, и призвал Россию и Северную Корею прекратить агрессию. Несмотря на жесткую оценку ситуации, генеральный секретарь НАТО не упомянул о возможных ответных мерах, так как это не входит в его полномочия.
Без дополнительных военных мер в поддержку Украины (вместо формальных санкций) существует риск, что Россия использует ситуацию для наращивания боевых действий.
По данным Министерства обороны США, в Россию было отправлено около десяти тысяч северокорейских солдат, которых планируют использовать в боях в ближайшие недели. По информации украинской стороны, около трех тысяч северокорейских солдат находятся на учениях в Курской области и пока не участвуют в боевых действиях. Местные жители хорошо осведомлены о ситуации, и сомнений в достоверности этих данных нет.
Президент Украины прибыл в Исландию на саммит «Украина-Северная Европа». Поскольку северные страны стабильно поддерживают Украину, визит президента Зеленского в Исландию вполне закономерен. Швеция присоединилась к инициативе Дании по финансированию украинской оборонной промышленности для производства вооружений для украинской армии, выделив первые 20 миллионов евро. Дополнительно Швеция направила свыше 40 миллионов евро на поддержку других проектов, связанных с вооружением украинской армии.
Норвегия объявила о пакете помощи Украине в размере около 500 миллионов евро, из которых 350 миллионов составит военная помощь. Премьер-министры стран Северной Европы объявили, что в будущем намерены сосредоточиться на инвестициях в развитие украинской оборонной промышленности.
На пресс-конференции в Исландии президент Украины сообщил, что Иран пока не передал России баллистические ракеты, но между двумя странами ведутся активные переговоры по этому вопросу. Трудно представить, что Иран согласится на поставку ракет России, учитывая его намерение продолжать прямые атаки на Израиль.
В текущей обстановке Россия также вряд ли сможет предложить Израилю посредничество с Ираном, которое бы устроило обе стороны. Примечателен также визит секретаря Совета безопасности России Шойгу в Объединенные Арабские Эмираты. Можно предположить, что бывший министр обороны отправился туда с целью заключить соглашения о закупке вооружений.
Вчера днём и минувшей ночью российская армия дважды атаковала Харьков с использованием планирующих бомб, поразив центр города и жилые кварталы. В результате ночной атаки погибли несколько человек. Вчера город Кривой Рог был атакован баллистической ракетой, которая попала в жилой дом: один человек погиб, около десяти получили ранения. Прошлой ночью также произошла атака с применением иранских дронов.
Рано утром вчера украинские дроны нанесли удары по спиртзаводам в Воронежской области. Украина ранее объясняла, что на этих заводах также производится топливо для нужд российской авиации.
Атаки российской армии на фронтах продолжаются с прежней интенсивностью.
- На Курском направлении значительных изменений не произошло. По данным украинских войск, российская армия собирает силы для крупного наступления.
- На Харьковском направлении идут позиционные бои в сторону городов Вовчанск и Липцы. Активность российских атак на направлениях Купянска и Лимана остается высокой, но успехов не достигнуто. На Сиверском направлении крупные атаки российская армия не предпринимала.
- В районе Бахмута произошли отдельные разведывательные бои в сторону Часова Яра. Активность российских войск в городе Торецк остается низкой.
- На направлении Покровска российская армия сумела захватить большую часть поселка Селидово и теперь может развивать наступление на Покровское с юга. Самое интенсивное наступление идёт к юго-западу от Донецка. Российские войска укрепляют свои позиции в направлении Угледара, продвигаясь на север.
- На южном фронте российские войска проявляли низкую активность. Бои продолжаются за острова в дельте Днепра.
По призыву президента Грузии оппозиция организовала вчера в столице митинг, требуя проведения новых выборов. Пока это выступление не оказывает достаточного давления на правительство, чтобы оно согласилось выполнить требования. Все оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, объявили бойкот новому парламенту. Однако нынешнее правительство, похоже, не слишком заинтересовано в участии оппозиции в парламентской работе, поэтому такая тактика может оказаться не слишком эффективной.