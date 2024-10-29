Процесс начался: мать найденного в Сууре-Ляхтру мертвого младенца предстала перед судом

«Согласно обвинительному заключению, после родов 31-летняя женщина своими действиями причинила смерть новорожденному, когда оторвала пуповину от плаценты и перекрыла ребенку доступ воздуха. Кроме того, согласно обвинительному заключению, 31-летняя женщина нанесла поверхностные повреждения кожи головы, туловища, ног и рук ребенка», - заявила старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер в начале сентября.

В ходе предварительного расследования установленные доказательства также указывают на то, что Кууземаа о смерти ребенка не уведомила никого.

Слушания по делу назначены на вторник и среду этой недели в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда, а последующие слушания пройдут в декабре и январе.

В Сууре-Ляхтру был найден труп младенца

5 февраля в Центр тревоги поступил звонок от хозяйки хутора в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа. Она сообщила, что их собака принесла на террасу дома мертвого младенца.

После обнаружения ребенка полиция организовала масштабный обыск на местности и собрала всю возможную информацию, которая привела их к предполагаемой матери ребенка. Анализ ДНК, взятый с трупа младенца, показал, что его родила 30-летняя эстонка, которая на момент установления ее личности уже находилась за границей.

Благодаря международному сотрудничеству 9 марта полиция Марокко задержала подозреваемую. До июля она находилась в марокканской тюрьме, после чего была доставлена в Эстонию. Пярнуский уездный суд принял решение арестовать Кайри на срок до двух месяцев.

3 сентября прокуратура сообщила, что по уголовному делу о найденном в деревне Сууре-Ляхтру теле новорожденного было предъявлено обвинение 31-летней Кайри. Ее обвиняют в убийстве собственного ребенка и в осквернении трупа.