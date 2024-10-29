Во вторник, 29 октября, Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ в Эстонии, вручив ему дипломатическую ноту в связи с пограничным инцидентом, произошедшим весной этого года на реке Нарове, сообщает Rus.ERR.
Провокация на реке Нарове: Эстония вновь направила России ноту об удалении буев
В ноте Министерство иностранных дел заявляет, что, поскольку Россия не согласилась изменять дно реки для уточнения курса фарватера, курс должен рассматриваться на основе существующих знаний и практики.
«В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва», - говорится в заявлении МИД ЭР.
Россия в этом году сообщила, что она не согласна с местом размещения примерно половины из 250 буев, запланированных к установке на реке Нарове, и в ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 установленных в эстонских водах буев.