В минувшие выходные в уезде Ярвамаа произошла авария. В результате происшествия один из водителей был доставлен в больницу.
ФОТО ⟩ Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля: один из водителей доставлен в больницу
В пятницу вечером, около 19:23, в деревне Имавере произошла авария на перекрестке дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и Вильяндиского шоссе. 78-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Golf, за рулем которого был 60-летний водитель.
Скорая помощь доставила водителя Volkswagen Golf в больницу.