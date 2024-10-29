ФОТО Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля: один из водителей доставлен в больницу

В пятницу вечером, около 19:23, в деревне Имавере произошла авария на перекрестке дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и Вильяндиского шоссе. 78-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Golf, за рулем которого был 60-летний водитель.