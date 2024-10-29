Упавшая на тренировке 19-летняя чемпионка Италии умерла в больнице

19-летняя Лоренци во время тренировки в своем родном Валь-Сеналесе потеряла на склоне Граванди контроль над лыжами и упала, ударившись лицом о ледяную поверхность.

Находившиеся на месте тренеры тут же бросились к ней на помощь и вызвали на место медиков, которые интубировали итальянку и на вертолете доставили ее в ближайшую больницу Сан-Маурицио.

Однако во вторник из больницы поступили грустные новости: девушка умерла. По предварительным данным, она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Лоренци получила известность в горнолыжном спорте в прошлом году, когда в марте выиграла два этапа чемпионата Италии: скоростной спуск и гигантский слалом. В гигантском слаломе она также стала чемпионкой Италии среди юниоров, поэтому его считали одной из перспективнейших лыжниц страны.

На прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров она заняла шестое место в скоростном спуске и восьмое в гигантском слаломе. Хотя она и не дебютировала в серии Кубка мира, в прошлом году она стабильно набирала очки в серии Кубка европейских чемпионов. Ее лучшим результатом было 11-е место, занятое в гигантском слаломе на соревнованиях в швейцарском Сен-Морице.