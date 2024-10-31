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Кадры не решают всё? На эстонский рынок труда стартапов давит экономический груз

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Казалось бы, айтишники - наиболее стабильная профессия. Однако в Эстонии им начинают указывать на дверь - экономика диктует свои условия.
Казалось бы, айтишники - наиболее стабильная профессия. Однако в Эстонии им начинают указывать на дверь - экономика диктует свои условия. Фото: freepik.com

В эстонских стартапах стало работать меньше сотрудников. Эксперты говорят, что на фоне других компаний Эстонии этот сектор наиболее жестко ответил на изменившиеся экономические условия: непопулярными кадровыми решениями.

По данным Startup Estonia, по состоянию на конец третьего квартала этого года в стартап-секторе работало 14 267 человек, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На фоне других компаний Эстонии стартап-сектор ответил на изменившиеся экономические условия более жесткими кадровыми решениями. Например, число сотрудников всех налогоплательщиков Эстонии сократилось всего на 0,4%. Статистика также показывает, что сокращения были наиболее значительными в малых и средних компаниях стартап-сектора, тогда как четыре из пяти крупнейших работодателей сектора увеличили число сотрудников», - отметила руководитель по мониторингу Startup Estonia Моника Мялло.

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