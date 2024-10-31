Кадры не решают всё? На эстонский рынок труда стартапов давит экономический груз

По данным Startup Estonia, по состоянию на конец третьего квартала этого года в стартап-секторе работало 14 267 человек, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На фоне других компаний Эстонии стартап-сектор ответил на изменившиеся экономические условия более жесткими кадровыми решениями. Например, число сотрудников всех налогоплательщиков Эстонии сократилось всего на 0,4%. Статистика также показывает, что сокращения были наиболее значительными в малых и средних компаниях стартап-сектора, тогда как четыре из пяти крупнейших работодателей сектора увеличили число сотрудников», - отметила руководитель по мониторингу Startup Estonia Моника Мялло.