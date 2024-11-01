Пришли холода, дачи пустуют. Что следует учитывать в зимний период?

«На даче у вора, как правило, гораздо больше времени для работы, чем в частном доме или квартире, – отметил эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. – Именно поэтому важно, чтобы там была установлена исправная охранная система, а все ценное было убрано с глаз долой».

Дача в лесу не останется незамеченной для воров

Многие ошибочно полагают, что если дача находится в густом лесу, то ее никто не найдет и охранная система не нужна. Пярьяла опровергает это заблуждение: «Вор найдет даже самый уединенный загородный дом, к которому ведет лишь узкая и ухабистая лесная дорога. Недостатком в этом случае является также отсутствие соседского дозора, злоумышленники могут орудовать там несколько недель или даже месяцев».

Как усложнить вору жизнь?

Осенью кражи на дачах учащаются потому, что вор может действовать там беспрепятственно. Пярьяла вспоминает один примечательный случай, когда большой объект разобрали по частям.

«Семья планировала построить добротную кирпичную печь, и одним летом печь была готова. Весной же обнаружилось, что кто-то разобрал ее и унес по кирпичику», – сказал он и добавил, что работа, вероятно, шла не один день. Поскольку в случае подобных краж неизвестно, когда именно вор проник в дом, следователям сложно найти виновных.