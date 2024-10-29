Мадридский «Реал» объявил бойкот «Золотому мячу»

Причиной такого поведения стал тот факт, что главную награду получит не форвард мадридцев Винисиус Жуниор – ведь по информации, появившейся некоторое время назад, именно Жуниор был главным фаворитом.

Тем не менее, премию получил хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Позже представители «Реала» высказались о своем отношении к организаторам премии «Золотой мяч».

«Если критерии присуждения награды не указывают на Винисиуса в качестве победителя, то эти же критерии должны указать на победителя Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что "Золотой мяч" не уважает "Реал Мадрид". А "Реал Мадрид" не идет туда, где его не уважают», - приводит слова представителя «сливочных» AFP.

Хотя «Реал» до самой церемонии не знал, кто победит, они все же получили подтверждение, что «Золотой мяч» в их клуб не попадет. Винсент Гарсия, редактор престижного журнала France Football, вручающего награду, подтвердил это.

«Реал Мадрид» оказал на меня сильное давление, чтобы узнать, выиграет Винисиус или нет, но, очевидно, мое молчание убедило их в обратном, поэтому они не приехали. Я удивлен этому, но не хочу тратить весь вечер на разговоры о «Реале», я бы хотел сосредоточиться на нашем замечательном победителе Родри», - сказал он L'Equipe.