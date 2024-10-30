Этот принцип является одной из основ государственности и национального самосознания, а тот факт, что на эстонском в мире говорит чуть более одного миллиона человек, всегда будет обуславливать стремление предотвращать чрезмерное проникновение других языков в разные пласты эстонского общества.

Тем не менее, эстонское государство продолжает поддерживать Русский театр, частично финансировать довольно широкий спектр русскоязычных СМИ, а в школах Эстонии, даже после перехода на эстоноязычное обучение, продолжается преподавание русского языка и литературы. Поддержка русскоязычных культурных обществ также сохраняется.

Огромный ассортимент государственных услуг по-прежнему доступен на русском языке (будь то полиция, медицинская помощь или налоговая служба), при этом нет никаких признаков отмены такого порядка.

Кроме Эстонии и в некоторой степени Латвии, подобного нет ни в одной другой стране Европейского союза. В этом проявляются другие принципы Конституции Эстонии, которая гарантирует право на социальную и прочую защиту государства, а также право на сохранение своей культурной принадлежности, что, конечно, не является правом на полную сегрегацию.

Ответственность есть и у нас

Такая довольно комфортная для носителей русского языка ситуация, однако, не означает, что государство - во имя общественного спокойствия - берет на себя бессрочную ответственность за то, чтобы русский язык в Эстонии не маргинализировался. Главная ответственность в этом лежит именно на носителях русского языка.