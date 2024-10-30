Сохранение русского языка в Эстонии - это, в первую очередь, ответственность его носителей. На это есть и право, и возможности. Острые реакции на отдельные инициативы тех, кто призывают усилить присутствие эстонского языка в разных сферах жизни, не помогут.
Наиболее громко среди недавно высказавшихся выступил член правления Партии правых Индрек Луберг, предложивший создать в Эстонии в качестве народной инициативы «Языковую дружину». Одной из ее главных задач могло бы стать полное удаление русскоязычной аудиорекламы из супермаркетов, а также мониторинг нарушений Закона о языке.
Действующий в Эстонии более 30 лет Закон о языке уже давно предъявляет набор требований, таких как доминирование эстонского языка в рекламе и на вывесках, владение эстонским языком всеми работниками сферы обслуживания и так далее. За исполнением закона следит достаточно скромный штат Языкового департамента: три инспектора в Ида-Вирумаа и восемь в Харьюмаа.
Что именно должен или не должен регулировать этот закон, всегда было предметом публичных дискуссий, инициаторы «Языковой дружины» лишь присоединились к этой дискуссии. Отношение к русскому языку в Эстонии может быть разным: достаточно легко встретить эстонского интеллигента, который считает знание русского языка преимуществом, или политика, который не видит необходимости ужесточать закон. Но противоположные мнения также широко представлены.
Неумение или нежелание отделять частные инициативы от государственной политики, понимать полутона эстонского общества и тенденция рассматривать все это как единый фронт против русского языка ведет к интеллектуальному тупику и маргинализации.
Известно, что один из конституционных принципов Эстонии - это обеспечение сохранения эстонского языка и культуры в веках. Другой страны, где эстонский язык мог бы сохраняться и развиваться, в мире нет. У разных народов разные основы культурной идентичности, и у эстонцев такой основой всегда был язык, что и задает тон интеграции национальных меньшинств в эстонское общество.
Этот принцип является одной из основ государственности и национального самосознания, а тот факт, что на эстонском в мире говорит чуть более одного миллиона человек, всегда будет обуславливать стремление предотвращать чрезмерное проникновение других языков в разные пласты эстонского общества.
Тем не менее, эстонское государство продолжает поддерживать Русский театр, частично финансировать довольно широкий спектр русскоязычных СМИ, а в школах Эстонии, даже после перехода на эстоноязычное обучение, продолжается преподавание русского языка и литературы. Поддержка русскоязычных культурных обществ также сохраняется.
Огромный ассортимент государственных услуг по-прежнему доступен на русском языке (будь то полиция, медицинская помощь или налоговая служба), при этом нет никаких признаков отмены такого порядка.
Кроме Эстонии и в некоторой степени Латвии, подобного нет ни в одной другой стране Европейского союза. В этом проявляются другие принципы Конституции Эстонии, которая гарантирует право на социальную и прочую защиту государства, а также право на сохранение своей культурной принадлежности, что, конечно, не является правом на полную сегрегацию.
Ответственность есть и у нас
Такая довольно комфортная для носителей русского языка ситуация, однако, не означает, что государство - во имя общественного спокойствия - берет на себя бессрочную ответственность за то, чтобы русский язык в Эстонии не маргинализировался. Главная ответственность в этом лежит именно на носителях русского языка.
В общественных местах часто можно заметить, что разговорный язык значительной части русскоязычных детей школьного возраста находится в удручающем состоянии, и в этом крайне трудно обвинить жесткую государственную языковую политику.
Правильная и красивая речь на родном языке, приобщенние к лучшему, что есть в русской культуре - это ответственность семей, и только во вторую очередь школ. Никто не запрещает создавать воскресные и частные русскоязычные школы, если есть такая потребность. Кстати, государство такие школы финансирует.
Кроме того, в некоторых районах Таллинна и почти во всем Ида-Вирумаа русский язык звучит повсеместно, а эстонский - нет, и вряд ли это изменится в ближайшем будущем.
Если в странах с крупными культурами, таких как Франция или Германия, носители русского языка, влившись в местный контекст, смогли сохранить свою идентичность, то и в Эстонии это возможно. Не нужно постоянно сваливать все на дядю - это ни к чему не приведет. Яркое двуязычие или даже трёхъязычие должно быть нормой для представителя национального меньшинства в Эстонии.