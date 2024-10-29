Парламент Израиля - Кнессет - большинством голосов в понедельник принял два закона, которые запрещают агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР или UNRWA) работать в Израилe и на территориях, находящихся под его контролем, пишет Би-би-си.
Израиль запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам
Израиль в прошлом не раз обвинял агентство в сотрудничестве с палестинскими радикальными группировками. Израильская разведка утверждала, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, когда было убито более 1200 израильтян и около 250 захвачено в плен.
Глава Ближневосточного агентства Филипп Лаззарини заявил, что решение Кнессета «беспрецедентно и является опасным прецедентом», и что оно противоречит Хартии ООН и нарушает обязательства Израиля перед международным законодательством. Он сказал, что такое решение лишь усугубит страдания палестинцев.
«Альтернативы БАПОР нет, - заявил в свою очередь генсек ООН Антониу Гуттериш, - БАПОР - основа всей системы оказания необходимой помощи палестинским беженцам на оккупированной палестинской территории.
Ранее несколько стран мира выражали опасения, что такой шаг может затруднить оказание гуманитарной помощи палестинцам, которые живут в зоне проведения израильской операции в секторе Газа.
Государственный департамент США говорил о «глубокой озабоченности» в связи с возможным запретом работы БАПОР, поскольку агентство, по его словам, играет критически важную роль при распределении гуманитарной помощи в Газе.
Израиль считает, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
В ответ на эти обвинения агентство начало внутреннее расследование, на время проведения которого несколько международных доноров БАПОР приостановили его финансирование.
Позже агентство снова начало получать деньги доноров.
В августе этого года БАПОР уволило девять сотрудников, поскольку выяснилось, что они могли участвовать в организации нападения ХАМАС.
Израиль заявил, что этих мер недостаточно. По его данным, более 450 сотрудников БАПОР были боевиками террористических групп в Газе. Власти страны также утверждают, что гуманитарные объекты ООН в Газе, такие как, например, школы, использовались боевиками в качестве опорных пунктов, складов вооружения и в других военных целях.
БАПОР отрицает эти обвинения.
БАПОР неоднократно критиковала Израиль за удары по сектору Газа, некоторые из которых привели к гибели сотрудников этого агентства.