Цена на нефть находится на пути к самому значительному однодневному падению за последние два года, поскольку израильская атака на Иран обошла стороной нефтяные и ядерные объекты, пишет dv.ee.
Мировые цены на нефть резко упали
Фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 5%, а фьючерсы на WTI снизились примерно на 6%, передает Wall Street Journal.
Если нефть останется на этом уровне весь сегодняшний день, это будет самое крупное внутридневное падение с сентября 2022 года, когда опасения по поводу рецессии привели к снижению цен.
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