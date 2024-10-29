Мировые цены на нефть резко упали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 5%, а фьючерсы на WTI снизились примерно на 6%, передает Wall Street Journal.

Если нефть останется на этом уровне весь сегодняшний день, это будет самое крупное внутридневное падение с сентября 2022 года, когда опасения по поводу рецессии привели к снижению цен.