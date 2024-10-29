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Мировые цены на нефть резко упали

Редактор: rus.postimees.ee
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Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter

Цена на нефть находится на пути к самому значительному однодневному падению за последние два года, поскольку израильская атака на Иран обошла стороной нефтяные и ядерные объекты, пишет dv.ee.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 5%, а фьючерсы на WTI снизились примерно на 6%, передает Wall Street Journal.

Если нефть останется на этом уровне весь сегодняшний день, это будет самое крупное внутридневное падение с сентября 2022 года, когда опасения по поводу рецессии привели к снижению цен.

Читайте подробнее на dv.ee.

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