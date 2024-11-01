Летом начались масштабные работы по реконструкции улицы Ластекоду, в ходе которых нам обещают создать городское пространство, не хуже, чем Вана-Каламая, а то и лучше. В ближайшем будущем не очень красивая на сегодняшней день улица может стать не только современной транспортной артерией, но и привлекательной пешеходной тропой, ведущей к перспективному и даже сейчас привлекательному для горожан и туристов объекту - кварталу Фале.
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Галерея: смотрите, что сейчас происходит на улице Ластекоду в Таллинне
«Квартал Фале находится всего в 10-15 минутах ходьбы от "Стокманна", но ориентированное на автомобили Тартуское шоссе и улица Лийвалайа отрезают этот район от центра города. С реконструкцией улицы Ластекоду эта проблема исчезнет», - сказала Маргит Ауле, один из архитекторов квартала Фале.
После реконструкции доступнее будет уже ставшая знаменитой застекленная улица-галерея, с зимним садом, тропическими растениями и водоемами с золотыми рыбками, куда может в дневное время зайти любой желающий. А с высоко расположенной площадки, ведущей в стеклянное здание концерна Postimees, открывается захватывающий вид на центр Таллинна и Старый город.