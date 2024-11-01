Галерея: смотрите, что сейчас происходит на улице Ластекоду в Таллинне

Летом начались масштабные работы по реконструкции улицы Ластекоду, в ходе которых нам обещают создать городское пространство, не хуже, чем Вана-Каламая, а то и лучше. В ближайшем будущем не очень красивая на сегодняшней день улица может стать не только современной транспортной артерией, но и привлекательной пешеходной тропой, ведущей к перспективному и даже сейчас привлекательному для горожан и туристов объекту - кварталу Фале.