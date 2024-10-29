Часто с выходом на пенсию связаны различные довольно стандартные опасения. Исследование, проведенное Kantar Emor по заказу банка LHV, выявило пять основных страхов жителей Эстонии, связанных с накоплениями во второй пенсионной ступени.
Эксперт: наиболее распространенные страхи о пенсии и как их преодолеть
Например, жители Эстонии боятся, что инфляция съест значительную часть сбережений, доходность фондов будет слишком низкая или даже не удастся дожить до пенсионного возраста. По словам представителя LHV Вахура Валлисту, страхи, связанные с накоплениями на пенсию, представляют собой серьезную угрозу, если их не проработать своевременно.
Часто страхи и предубеждения возникают из-за недостаточной информированности. Регулярные отчисления на пенсию должны стать фундаментом финансовой безопасности для жителей Эстонии. Финансовая подушка создает ощущение безопасности в течение жизненного цикла, как для самого человека, так и его близких. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные страхи, а также советы по их преодолению.
Страх 1. Инфляция съест накопленные в пенсионном фонде деньги (62% жителей Эстонии)
На деле инфляция в первую очередь съедает деньги, которые просто лежат на банковском счете. Средняя доходность пенсионных фондов второй ступени в Эстонии за последние двадцать лет уступала инфляции лишь трижды и значительно опережала рост индекса потребительских цен даже с учетом недавнего резкого скачка стоимости товаров. Поэтому решение о присоединении ко второй пенсионной ступени - самый простой способ инвестировать и обеспечить финансовую стабильность в старости. Краткосрочную и долгосрочную доходность пенсионных фондов можно отслеживать и сравнивать, например, на сайте Pensionikeskus.
Страх 2. Пенсионный возраст увеличат, и мне не удастся воспользоваться накопленными средствами (54% жителей Эстонии)
Действительно, средняя продолжительность жизни в Эстонии растет. С 2027 года возраст выхода на пенсию действительно будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни. По данным Департамента статистики, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии с момента рождения составляла 79 лет. С учетом этой тенденции пенсионный возраст будет медленно повышаться. В итоге будущий пенсионер сможет наслаждаться пенсионным возрастом примерно так же долго, как и сегодняшние пенсионеры - около 18 лет.
Накопление на пенсию позволяет спокойно сосредоточиться на том, что по-настоящему важно в жизни, будь то время, проведенное с близкими, или занятия любимым делом. Важно, как мы сами организуем свою жизнь на заслуженном отдыхе, а финансовые накопления сыграют важную роль в осуществлении наших желаний. Регулярные взносы во вторую пенсионную ступень - один из наиболее эффективных способов накопить финансовую подушку для достойной старости.
Тем более, что при достижении пенсионного возраста существует несколько вариантов схем выплат, чтобы они не облагались подоходным налогом. Эти возможности включают равномерное распределение пенсионных выплат (например, ежемесячно или ежеквартально) или единовременная выплата, с которой придется заплатить подоходный налог в размере 10%. Третий способ - заключить договор со страховой компанией.
Страх 3. Доходность пенсионных фондов низкая (35% жителей Эстонии)
Накопление на пенсию - долгий процесс, а время - лучший друг инвестора. Чем раньше начать, тем больше времени будет для роста инвестированных средств. Экономика циклична, и ни один инвестор не застрахован от колебаний экономического роста. Это означает, что доходность пенсионных фондов может быть как высокой, так и скромной. Главное - выиграть в долгосрочной перспективе. Долгосрочные результаты пенсионных фондов второй ступени значительно улучшились после смягчения ограничений на инвестиции. При этом важно помнить, что доходность того или иного фонда в прошлом, не гарантирует аналогичной доходности в будущем.
Страх 4. Я не доживу до пенсионного возраста (35% жителей Эстонии)
По данным Департамента статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Эстонии составляет 74,5 года, а женщин - 83,1 года. При этом наблюдается тенденция роста средней продолжительности жизни. Поэтому стоит думать больше о своих финансовых потребностях в пенсионном возрасте и о том, как обеспечить себе достаточный доход на пенсии.
Вопрос становится особенно актуальным, учитывая, что, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), эстонских работников в пенсионном возрасте ожидает одно из самых значительных падений доходов в Европейском союзе. По состоянию на 2023 год средняя государственная брутто-пенсия составляла 700 евро, что составляет 38% от средней брутто-зарплаты.
Демографическая тенденция в Эстонии неблагоприятна, количество налогоплательщиков уменьшается, тогда как число пенсионеров растет. Поддерживать даже нынешнюю среднюю государственную пенсию при текущем уровне социального налога сложно. Поэтому разумно и эффективно самостоятельно откладывать на будущее посредством второй и третьей пенсионных ступеней. В случае, если что-то произойдет с вами до достижения пенсионного возраста, накопления в пенсионных ступенях можно будет передать по наследству.
Страх 5. Правительство или политический строй могут измениться (34% жителей Эстонии)
Судебная практика подтверждает, что накопленное во второй ступени - это личное имущество человека, которое никакое правительство не может забрать по своему желанию.
В итоге можно сказать, что важно сосредоточиться не на страхах, а на возможностях. Например, одним из простых и эффективных способов является увеличение во вторую пенсионную ступень до четырех или шести процентов от своей брутто-зарплаты с 2025 года. Это можно сделать до 30 ноября в интернет-банке или на сайте pensionikeskus.ee. Взносы увеличатся с января 2025 года. Государственный вклад - дополнительные четыре процента от части социального налога, взимаемого с брутто-зарплаты работника - останется неизменным.