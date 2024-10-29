Эксперт: наиболее распространенные страхи о пенсии и как их преодолеть

Например, жители Эстонии боятся, что инфляция съест значительную часть сбережений, доходность фондов будет слишком низкая или даже не удастся дожить до пенсионного возраста. По словам представителя LHV Вахура Валлисту, страхи, связанные с накоплениями на пенсию, представляют собой серьезную угрозу, если их не проработать своевременно.

Часто страхи и предубеждения возникают из-за недостаточной информированности. Регулярные отчисления на пенсию должны стать фундаментом финансовой безопасности для жителей Эстонии. Финансовая подушка создает ощущение безопасности в течение жизненного цикла, как для самого человека, так и его близких. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные страхи, а также советы по их преодолению.

Страх 1. Инфляция съест накопленные в пенсионном фонде деньги (62% жителей Эстонии)

На деле инфляция в первую очередь съедает деньги, которые просто лежат на банковском счете. Средняя доходность пенсионных фондов второй ступени в Эстонии за последние двадцать лет уступала инфляции лишь трижды и значительно опережала рост индекса потребительских цен даже с учетом недавнего резкого скачка стоимости товаров. Поэтому решение о присоединении ко второй пенсионной ступени - самый простой способ инвестировать и обеспечить финансовую стабильность в старости. Краткосрочную и долгосрочную доходность пенсионных фондов можно отслеживать и сравнивать, например, на сайте Pensionikeskus.

Страх 2. Пенсионный возраст увеличат, и мне не удастся воспользоваться накопленными средствами (54% жителей Эстонии)