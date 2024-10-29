«Пришли мне код»: ребенок выманил деньги у сверстника

Тетсманн сообщила, что последний случай произошел на выходных: ребенок через Snapchat сначала попросил у собеседника номер телефона, а затем - и код, который пришел на этот номер. Он объяснил это необходимостью активировать аккаунт. На самом деле, с телефонного счета были списаны средства, и ребенок в онлайн-игре купил различные дополнительные функции. Это привело к убыткам в размере 97 евро.

«Уважаемые родители! Поговорите с детьми уже сегодня о том, что свои данные нельзя передавать другим людям! - настоятельно рекомендует Тетсманн. - Номер телефона стоит давать только близким друзьям, с которыми ты общаешься в реальной жизни, и никогда не соглашаться на просьбы вроде "пришли мне код", "перейди по ссылке" или "перешли сообщение". Если ребенок не уверен, с кем имеет дело, он всегда может спросить совета у членов семьи или даже у веб-констебля!»