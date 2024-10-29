МНЕНИЕ Эстонское государство боится и надевших украинскую форму эстонцев

Ощущение изолированности у Олега и других воевавших в Украине усугубляется тем, что для эстонского государства они официально не существуют. Никто из представителей страны не скажет, сколько их вообще. Это просто никому не интересно, или об этом не хотят говорить. В последний раз, когда я спрашивал об этом чиновника, вместо ответа услышал, как он делает на другом конце провода глоток кофе. Табу на разговоры об эстонских солдатах, сражающихся в украинской форме, похоже, настолько же сильно, как и страсть активистов, отмечающих сражение в Синимяэ, выставлять напоказ эстонских солдат в нацистской форме.

По поводу бесконечной истории в жанре травести (также и род юмористической поэзии, в которой поэтический сюжет серьезного или возвышенного содержания представляется в комическом виде – прим. ред.) с памятником в Лихула хочется сказать, что пусть уже свернут эту нацистскую форму в трубочку и затолкают в очень темное место. Память об эстонских солдатах, защищавших Эстонию в Синимяэ, можно достойно хранить и другим способами. Страх эстонского государства перед эстонцем в нацистской форме гораздо более понятен, чем его страх перед эстонцем в украинской форме. Сейчас складывается впечатление, что у нас стыдятся героев, отправившихся воевать в Украину. Единственная постыдная вещь при этом – сам стыд.

Эстонец Олег Колеватов (на снимке первый) со своими украинскими боевыми товарищами. Фото: Частное собрание