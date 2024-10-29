МНЕНИЕ Эстонское государство боится и надевших украинскую форму эстонцев

Глава Сил обороны Литвы первым среди глав Сил обороны НАТО чествовал литовских защитников Украины
В прессе много материалов об эстонцах, сражающихся в украинской форме, но государство отмалчивается
Силы обороны Эстонии неофициально помогают пострадавшим в войне в Украине, но помощь эпизодическая
При том, что вопрос об эстонцах, которые сражаются в украинской форме, официально стал настолько же табуированным, как и о памятнике в Лихула, опасения правительства по поводу памятника солдату в нацистской форме гораздо более понятен, чем страх выразить признательность эстонским солдатам, которые воевали и воюют за Украину, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
Если бы ветерана украинской войны Олега Колеватова, мнение которого опубликовано сегодня в Fookus, не существовало, его следовало бы придумать. Эстония очень нуждается в Олеге и его истории, потому что она переворачивает с ног на голову множество распространенных у нас предрассудков и домыслов относительно войны, жителей Эстонии, для которых родным языком является русский, или, в более общем плане, воли к обороне и гражданских чувств.
На войну часто попадают представители наиболее социально уязвимых слоев населения, и биография Олега тоже не безоблачная. В школе в Варнья ему приходилось терпеть расистские издевательства, руководство школы его не защищало, он был вынужден защищаться самостоятельно, и после того, как его выгнали из школы, он ступил на кривую дорожку. А выйдя из тюрьмы, начал новую жизнь.
Табу на разговоры об эстонских солдатах, сражающихся в украинской форме, похоже, настолько же сильно, как и страсть активистов, отмечающих сражение в Синимяэ, выставлять напоказ эстонских солдат в нацистской форме
У Олега должны бы иметься все возможные на свете оправдания, чтобы держаться в стороне от государственной обороны как Эстонии, так и Украины. В Эстонии он рано оказался в социальной изоляции. В Украине к нему также относились скептически, отчасти из-за его русского происхождения. А решение отомстить за смерть украинского друга отдалило его от собственной семьи.
Ощущение изолированности у Олега и других воевавших в Украине усугубляется тем, что для эстонского государства они официально не существуют. Никто из представителей страны не скажет, сколько их вообще. Это просто никому не интересно, или об этом не хотят говорить. В последний раз, когда я спрашивал об этом чиновника, вместо ответа услышал, как он делает на другом конце провода глоток кофе. Табу на разговоры об эстонских солдатах, сражающихся в украинской форме, похоже, настолько же сильно, как и страсть активистов, отмечающих сражение в Синимяэ, выставлять напоказ эстонских солдат в нацистской форме.
По поводу бесконечной истории в жанре травести (также и род юмористической поэзии, в которой поэтический сюжет серьезного или возвышенного содержания представляется в комическом виде – прим. ред.) с памятником в Лихула хочется сказать, что пусть уже свернут эту нацистскую форму в трубочку и затолкают в очень темное место. Память об эстонских солдатах, защищавших Эстонию в Синимяэ, можно достойно хранить и другим способами. Страх эстонского государства перед эстонцем в нацистской форме гораздо более понятен, чем его страх перед эстонцем в украинской форме. Сейчас складывается впечатление, что у нас стыдятся героев, отправившихся воевать в Украину. Единственная постыдная вещь при этом – сам стыд.
Когда я встретил Олега в городе Курессааре в начале сентября, чтобы стать свидетелем существования этого ходячего и очень энергичного чуда воли к обороне, посреди старого города ко мне подошел улыбающийся мужчина в форме украинского морского пехотинца, на груди которого сверкали медали. Мы едва сели в уличном кафе, когда мимо прошла украинская семья. Маленький ребенок громко и с признательностью крикнул ему: «Слава Украине!» Я был растроган, увидев слезы умиления на глазах Олега.
В СМИ не боятся писать о храбрости эстонцев, которые рисковали жизнью в Украине и даже отдали за нее свои жизни. Тем более оглушительно молчание со стороны государства
Представители Сил обороны Эстонии действительно неофициально помогли Олегу в лечении после тяжелого ранения, полученного им на фронте, а генерал Мартин Херем лично поддержал его при адаптации после возвращения. В СМИ не боятся писать о храбрости эстонцев, которые рисковали жизнью в Украине и даже отдали за нее свои жизни. Тем более оглушительно молчание со стороны государства.
Генерал Раймундас Вайкшнорас, глава Сил обороны Литвы, вступивший в должность в этом году, стал первым военачальником страны НАТО, который публично выразил признание литовцам, воюющим в Украине, и заявил, что хочет встретиться с ними лично. А также о том, что представители Сил обороны Литвы свяжутся с теми, кто воевал в Украине, и что их заслуги ценятся. Третья мировая война из-за этого пока что не разразилась.