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Интервью Яна Тоом против лишения граждан России права голоса: «Расчет на недопущение центристов к власти»

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Яна Тоом не согласна с планом лишить граждан РФ права голоса на местных выборах.
Яна Тоом не согласна с планом лишить граждан РФ права голоса на местных выборах. Фото: Mihkel Maripuu

Костер дискуссии по поводу разнообразия возможностей лишения граждан России и Беларуси права голосовать на местных выборах, разжег глава МВД, социал-демократ Лаури Ляэнеметс. Вопрос активно обсуждался, но до сих пор Центристская партия по сути хранила молчание.

Поэтому Rus.Postimees поинтересовался у зампреда Центристской партии и евродепутата Яны Тоом, как к обсуждающимся вариантам поражения в правах граждан России и Беларуси относится она.

- Ляэнеметс предложил россиянам и белорусам - для сохранения их права  голосовать на местных выборах - осудить руководство РФ и войну, с тем чтобы КаПо имело право вычеркивать из избирательных списков лиц с антиэстонской позицией. Как вы считаете, почему лидер соцдемов предложил это сейчас?

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