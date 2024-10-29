Интервью Яна Тоом против лишения граждан России права голоса: «Расчет на недопущение центристов к власти»

Поэтому Rus.Postimees поинтересовался у зампреда Центристской партии и евродепутата Яны Тоом, как к обсуждающимся вариантам поражения в правах граждан России и Беларуси относится она.

- Ляэнеметс предложил россиянам и белорусам - для сохранения их права голосовать на местных выборах - осудить руководство РФ и войну, с тем чтобы КаПо имело право вычеркивать из избирательных списков лиц с антиэстонской позицией. Как вы считаете, почему лидер соцдемов предложил это сейчас?