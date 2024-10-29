НКО Meie Nursipalu обратилась в Министерство обороны, поскольку, по словам представителей некоммерческой организации, стрельбы, проводящиеся на полигоне Нурсипалу, нарушают дневной сон проживающих в округе детей. Авторы обращения хотят знать, кто несет ответственность за нарушение детского здоровья.
Стрельбы на полигоне в Нурсипалу мешают дневному сну в близлежащих детских садах
Даже сейчас, когда полигон в Нурсипалу еще не расширен в запланированных масштабах и еще не созданы новые территории с мишенями, по словам представителей НКО Meie Nursipalu, местные жители неоднократно обращались к организации с вопросами. Они хотят знать, кто и по каким причинам разрешает учения со стрельбой с высоким уровнем шума по субботам, а также во время дневного сна детей, и кто несет ответственность за нарушение здоровья детей в детских садах «Сымерпалу» и «Нурси».
«Сильный шум и вибрация сильно и постоянно ощущались в Нурси, Ярвере, Сянне, Сымерпалу, Кяэтсо, Кубийя, а также в Вяймела, Хаанья и других местах. Министерство обороны планирует добавить несколько зон с мишенями, чтобы обеспечить возможность использования всех видов оружия, применяемого НАТО, включая перевод учений со стрельбами из пределов нынешнего района в район расширения, что означает стрельбу боевыми патронами в мирное время близ районов с жилыми домами, а также учения со стрельбой с самолетов», - написало НКО Meie Nursipalu в обращении к Минобороны.