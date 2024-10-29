Стрельбы на полигоне в Нурсипалу мешают дневному сну в близлежащих детских садах

Даже сейчас, когда полигон в Нурсипалу еще не расширен в запланированных масштабах и еще не созданы новые территории с мишенями, по словам представителей НКО Meie Nursipalu, местные жители неоднократно обращались к организации с вопросами. Они хотят знать, кто и по каким причинам разрешает учения со стрельбой с высоким уровнем шума по субботам, а также во время дневного сна детей, и кто несет ответственность за нарушение здоровья детей в детских садах «Сымерпалу» и «Нурси».