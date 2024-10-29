Эстонская компания получила международное признание и престижные награды в области недвижимости

Проект Novira Plaza, удостоившийся титула лучшего проекта года, представляет собой бизнес-квартал класса А в центре Риги стоимостью 70 миллионов евро, построенный в сотрудничестве Novira Capital и литовского инвестиционного фонда Evernord Real Estate Fund III.

Жюри Форума BREL, присудившее награду, высоко оценило положительное влияние проекта на район рижского железнодорожного вокзала: проект бизнес-квартала привлек в центр города новые предприятия, работников и посетителей.

«На мой взгляд, это одна из настоящих историй успеха в странах Балтии – совместный проект эстонского застройщика и литовских инвесторов удостоился в Латвии высочайшего признания в своей области», - говорит Арле Мёльдер, основатель Novira Capital, который искренне рад такой высокой оценке.

Он добавил, что для любого застройщика, несомненно, большая честь, когда его работа удостаивается признания как профессионалов, так и местного сообщества.

Открывшийся весной бизнес-квартал Novira Plaza – уникальный по содержанию и форме проект, сочетающий в себе умные архитектурные решения, тщательно продуманный дизайн интерьера и отделочные материалы высочайшего качества. Энергоэффективный и имеющий несколько зеленых зон Novira Plaza также соответствует золотому уровню международного стандарта устойчивого проектирования и строительства LEED. В новом деловом квартале работают такие известные компании как PwC Latvia, Eversheds Sutherland Bitāns, Wolt Latvia, GoCardless, Zalaris и многие другие.

В качестве следующего совместного проекта, Novira Capital и Evernord начали строительство в самом центре Таллинна нового экологичного 16-этажного многоквартирного дома Stellar на земельном участке по адресу Тартуское шоссе, 15.