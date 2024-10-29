СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Поддельные документы, стрельба из пневмата, пожар в магазине мотоциклов

Утром 27 октября было обнаружено незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва в направлении из Эстонии в Россию. Российская погранслужба задержала мужчину и выписала ему штраф. Вечером водитель лодки вместе с судном был передан обратно эстонской погранслужбе.

27 октября сотрудник Налогово-таможенного департамента в Ванасадам проверил легковой автомобиль, за рулем которого находился гражданин Пакистана, 1989 года рождения. Он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки, которое было изъято, а его самого передали в распоряжение сотрудников департамента для дальнейшего разбирательства.

27 октября на погранпункте «Койдула» при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, у которого среди личных вещей были найдены четыре водительских удостоверения, одно из которых оказалось оригинальным, а три - поддельными. Поддельные документы были изъяты, и человеку было разрешено продолжить путь в Россию.

Пожары

25 октября в 12:31 спасатели выехали на улицу Юурдевео в Кесклинне, где в одной из квартир задымилась стиральная машина. Сообщивший о происшествии отключил электричество в своей квартире. На месте спасатели убедились, что задымление прекратилось, и проветрили помещение. В квартире не было дымового датчика, который проживающий обещал установить в ближайшее время.