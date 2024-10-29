Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об обнаружении поддельных водительских удостоверений на погранпункте «Койдула», а также о стрельбе из пневматического оружия. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в магазине мотоциклов и о застрявшем под упавшим деревом человеке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поддельные документы, стрельба из пневмата, пожар в магазине мотоциклов
Насилие
25 октября в Пыхья-Таллинне неизвестный ударил острым предметом 31-летнюю женщину в ногу. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
В этот же день 20-летняя женщина в городе Раквере ударила полицейского, который пытался ее задержать.
25 октября пьяный 51-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия в 38-летнего. Медики осмотрели пострадавшего, а полицейские задержали стрелявшего.
26 октября в Маарду произошел конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина избил свою жену. Ночью того же дня на пляже в деревне Спитхами волости Ляэне-Нигула произошел конфликт, в ходе которого 60-летний мужчина угрожал 40-летнему ножом.
27 октября на улице Юхкентали в Нарве была избита 60-летняя женщина, а в волости Кастре 35-летний мужчина требовал деньги у другого мужчины и угрожал ему ножом. Полицейские задержали угрожавшего по подозрению в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В период с вечера 21 октября до полудня 22 октября в неустановленное время у многоквартирного дома в деревне Вана-Вигала волости Мярьямаа были украдены непристегнутые детские велосипеды Scott JR20 и Scott JR24. Ущерб составил 600 евро.
25 октября в раздевалке Skypark в торговом центре T1 в Ласнамяэ неизвестный украл куртку Moncler Maya, в кармане которой находились банковская карта, ключи и наушники. Размер ущерба и детали происшествия уточняются.
26 октября 40-летний мужчина сообщил, что его велосипед пропал две недели назад, но теперь с помощью GPS он видит, что велосипед находится в гараже 35-летнего мужчины. Обстоятельства инцидента выясняются.
Мошенничество
В полицию обратилась 70-летняя женщина из Йыхви, которой позвонили мошенники, предложив способ заработка. Для этого женщине предложили установить на компьютер программу AnyDesk и зайти в Swedbank, что она и сделала. Ущерб от мошенничества составил 600 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан России, пятерых граждан Молдовы, двух граждан Грузии, двух граждан Украины и одного гражданина Бразилии.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России и двух граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.
25 октября гражданину Республики Узбекистан, 1990 года рождения, было выписано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года и назначен штраф в размере 400 евро за то, что он незаконно находился в Шенгенской зоне 152 календарных дня.
26 октября пограничники кордона «Саатсе» в волости Сетомаа обнаружили человека, который незаконно находился в приграничной зоне. Пограничники задержали человека, и в ходе беседы выяснилось, что он турист. За нарушение закона о государственной границе ему был назначен штраф в размере 120 евро.
Утром 27 октября было обнаружено незаконное пересечение временной линии контроля на реке Нарва в направлении из Эстонии в Россию. Российская погранслужба задержала мужчину и выписала ему штраф. Вечером водитель лодки вместе с судном был передан обратно эстонской погранслужбе.
27 октября сотрудник Налогово-таможенного департамента в Ванасадам проверил легковой автомобиль, за рулем которого находился гражданин Пакистана, 1989 года рождения. Он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки, которое было изъято, а его самого передали в распоряжение сотрудников департамента для дальнейшего разбирательства.
27 октября на погранпункте «Койдула» при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, у которого среди личных вещей были найдены четыре водительских удостоверения, одно из которых оказалось оригинальным, а три - поддельными. Поддельные документы были изъяты, и человеку было разрешено продолжить путь в Россию.
Пожары
25 октября в 12:31 спасатели выехали на улицу Юурдевео в Кесклинне, где в одной из квартир задымилась стиральная машина. Сообщивший о происшествии отключил электричество в своей квартире. На месте спасатели убедились, что задымление прекратилось, и проветрили помещение. В квартире не было дымового датчика, который проживающий обещал установить в ближайшее время.
26 октября в 9:01 прохожий на улице Ялака в Нарве почувствовал запах дыма, исходящий от строящегося здания, и предположил, что внутри могут находиться люди. Спасатели обнаружили, что на первом этаже здания у камина сгорел участок пола около квадратного метра, и помещение было слегка задымлено. Рабочие, спавшие на втором этаже, были разбужены и выведены на улицу, где их осмотрели медики. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за уголька, выпавшего на деревянный пол из приоткрытого зольника. Благодаря тому, что запах дыма почувствовал случайный прохожий, а двери на верхних этажах были закрыты, рабочие избежали серьезной опасности, отделавшись испугом.
26 октября в 19:49 спасатели выехали в деревню Хирмузе волости Люганузе, где очевидец сообщил о загоревшимся легковом автомобиле, в котором никого не было. Автомобиль, охваченный пламенем, был потушен, и на место вызвали полицию.
27 октября в 03:04 спасатели получили вызов к многоквартирному дому на улице Винди в Кристийне. В ванной комнате квартиры на пятом этаже возник пожар, который жильцы пытались потушить. Спасатели Лиллекюла быстро прибыли на место и оперативно добрались до очага возгорания. Пожар был потушен к 03:18. Никто не пострадал.
28 октября в 02:50 спасатели выехали на улицу Лийпри в Нымме, где был замечен пожар в магазине мотоциклов. На место прибыли спасатели Нымме и Кейла. По прибытии спасатели увидели, что внутри горят два мотоцикла. Окно здания было разбито, и пожар можно было частично тушить снаружи с помощью водяного шланга, пока дверь здания не была взломана. После открытия двери спасатели убедились, что внутри никого нет. Пожар не распространился на конструкции, и был ликвидирован к 03:04. Помещения были проветрены при помощи вентиляторов, а обгоревшие мотоциклы вынесены. Никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.
28 октября в 03:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что на аллее Э. Сяргава в Пирита из окон трехэтажного дома идет дым. Был слышен работающий дымовой датчик. На место прибыли спасатели Пирита и Ласнамяэ вместе с автолестницей. По прибытии дверь здания была вскрыта, и спасатели обнаружили задымленные помещения. В доме никого не было. Открытого огня не наблюдалось, но огонь распространился на конструкции здания. Для устранения очагов возгорания были вскрыты стены на первом и втором этажах. Пожар был ликвидирован к 05:00. По предварительной версии руководителя спасательных работ, пожар мог начаться в гараже на цокольном этаже, предположительно, из-за электрощитка.
Прочее
26 октября в 16:59 в Центр тревоги сообщили о пострадавшем человеке у подножия холма Ванака в Мустамяэ. Бригада скорой помощи не могла добраться до пострадавшего, и на помощь были вызваны спасатели Нымме на квадроцикле. С помощью квадроцикла спасатели добрались до нуждающегося в помощи, стабилизировали его состояние на месте и осторожно доставили к машине скорой помощи. В 17:30 пациент уже находился в машине скорой помощи и направлялся в больницу.
27 октября в 10:45 спасатели были вызваны на помощь в деревню Ульясте волости Люганузе, где при валке дерева ноги человека оказались зажатыми под упавшим стволом. Пострадавшего освободили и передали бригаде скорой помощи.