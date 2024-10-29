В конце этой недели начнется снос незаконных гаражей, расположенных на пересечении улиц Ялака и Сепикоя в тартуском промышленном районе Ропка. За последние месяцы эти объекты несколько раз горели.
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ФОТО ⟩ Неоднократно горевшие незаконные гаражи скоро навсегда исчезнут с лица земли
На улице Сепикоя уже ждут начала работ два больших мусорных контейнера. Однако снос начнется не раньше 1 ноября, поскольку у владельцев гаражей есть время до начала нового месяца, чтобы забрать из строений свое имущество, подтвердил Каймар Кютт, главный специалист по городскому благоустройству Тартуской городской управы.
Однако уже в ближайшие дни начнется уборка мусора вокруг гаражей и обгоревших в результате пожаров деталей строений.