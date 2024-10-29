ФОТО Неоднократно горевшие незаконные гаражи скоро навсегда исчезнут с лица земли

На улице Сепикоя уже ждут начала работ два больших мусорных контейнера. Однако снос начнется не раньше 1 ноября, поскольку у владельцев гаражей есть время до начала нового месяца, чтобы забрать из строений свое имущество, подтвердил Каймар Кютт, главный специалист по городскому благоустройству Тартуской городской управы.