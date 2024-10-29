С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не могут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.
УДАР НИЖЕ ПОЯСА ⟩ Россия запретила транзит племенного скота, эстонские фермеры потеряют миллионы евро
Председатель правления Союза племенных животноводов Эстонии Тынель-Таави Булитко заявил, что запрет России на транзит скота затрагивает животноводческий сектор не только Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Казахстана, но и европейских стран. «Для нас этот запрет особенно болезнен, так как большая часть экспортируемого скота направляется именно в эти страны», - подчеркнул Булитко.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила, что с 18 октября 2024 года запрещен транзит крупного рогатого скота, овец и других животных, восприимчивых к вирусу катаральной лихорадки овец, из карантинных зон ЕС через территорию России в третьи страны, если эти зоны не прошли проверку Россельхознадзора.
Запрет обусловлен неблагополучной эпизоотической ситуацией, связанной с распространением вирусной инфекции катаральной лихорадки овец, которая за последние годы расширила свою зону охвата в странах Европейского союза.
«Хотя катаральная лихорадка овец действительно наносит значительный ущерб в некоторых странах Европы, важно учитывать, что Эстония до сих пор считается свободной от этого заболевания, и ограничения на нас не должны распространяться», - пояснил Булитко.
По его словам, транзитный запрет может быть ответной мерой на санкции Европейского союза в отношении России, и потому в качестве официальной причины указывается данное заболевание. Этот запрет затрагивает все страны ЕС, экспортирующие скот в Центральную Азию.
Булитко отметил, что политическая подоплека запрета видна в том, что Россия, несмотря на ограничение транзита, по-прежнему разрешает импорт племенного скота на свою территорию. В то же время Эстония, как и многие другие страны ЕС, полностью прекратила сотрудничество с Россией в этой сфере.
«Продажа живого скота в третьи страны важна для наших животноводов, так как это расширяет рынки сбыта. Однако, чтобы завоевать доверие клиентов в этих странах, требуется гораздо больше усилий, чем при обычных продажах в Европейский союз», - объяснил Булитко. Он добавил, что сейчас стало известно: Россия сообщила клиентам из Узбекистана и Азербайджана о возможности создания специального транспортного коридора для транзита живого скота, который будет признан российскими надзорными органами.
Эстонские коровы востребованы в Центральной Азии
В этом году Эстония экспортировала 2061 голову крупного рогатого скота в Азербайджан, Грузию, Узбекистан и Казахстан, причем 84 процента продаж были организованы через Союз племенных животноводов Эстонии. Эти поставки состоялись весной, и новый сезон продаж должен был начаться как раз сейчас.
С учетом заключенных предварительных соглашений и стоимости племенного и откормочного скота для третьих стран эстонские фермеры из-за запрета лишатся нескольких миллионов евро. В ответ Союз племенных животноводов Эстонии сейчас занимается поиском новых целевых рынков.