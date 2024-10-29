УДАР НИЖЕ ПОЯСА Россия запретила транзит племенного скота, эстонские фермеры потеряют миллионы евро

Председатель правления Союза племенных животноводов Эстонии Тынель-Таави Булитко заявил, что запрет России на транзит скота затрагивает животноводческий сектор не только Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Казахстана, но и европейских стран. «Для нас этот запрет особенно болезнен, так как большая часть экспортируемого скота направляется именно в эти страны», - подчеркнул Булитко.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила, что с 18 октября 2024 года запрещен транзит крупного рогатого скота, овец и других животных, восприимчивых к вирусу катаральной лихорадки овец, из карантинных зон ЕС через территорию России в третьи страны, если эти зоны не прошли проверку Россельхознадзора.

Запрет обусловлен неблагополучной эпизоотической ситуацией, связанной с распространением вирусной инфекции катаральной лихорадки овец, которая за последние годы расширила свою зону охвата в странах Европейского союза.

«Хотя катаральная лихорадка овец действительно наносит значительный ущерб в некоторых странах Европы, важно учитывать, что Эстония до сих пор считается свободной от этого заболевания, и ограничения на нас не должны распространяться», - пояснил Булитко.

По его словам, транзитный запрет может быть ответной мерой на санкции Европейского союза в отношении России, и потому в качестве официальной причины указывается данное заболевание. Этот запрет затрагивает все страны ЕС, экспортирующие скот в Центральную Азию.