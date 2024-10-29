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ФОТО Таллинн планирует начать разработку детальной планировки пляжной зоны Какумяэ

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Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования.
Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования. Фото: Управа города Таллинна.

Городская управа Таллинна внесла в Городское собрание предложение о начале разработки детальной планировки пляжной зоны Какумяэ, что позволит создать инфраструктуру для обслуживания как посетителей пляжа, так и местного сообщества.

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что разработке детальной планировки пляжной зоны Какумяэ предшествовали всесторонние обсуждения с местным сообществом.

«Пляж Какумяэ – зона отдыха местного значения, для его развития требуется современное и удобное решение, подходящее для различных групп людей. Оно должно учитывать маршруты передвижения, рекреационные зоны и необходимое обслуживание пляжа», - сказала Липпус.

Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования.
Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования. Фото: Управа города Таллинна.

Среди новых функций предусмотрены площадки для пляжного волейбола, памп-трек и общественное здание с туалетами, душевыми, комнатой для пеленания младенцев и другими необходимыми удобствами».

В соответствии с действующей общей планировкой района Хааберсти, территория площадью 7,83 гектара предназначена для создания пляжной зоны, сооружения которой должны учитывать природные особенности местности и гармонично вписываться в среду малоэтажной жилой застройки.

Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования.
Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования. Фото: Управа города Таллинна.

Пляж Какумяэ рассматривается как объект локального значения, где нет необходимости в крупных многофункциональных зданиях. Вместо этого предпочтительны деликатные архитектурные решения, подчеркивающие природные достоинства пляжа и его возможности для отдыха, соответствующие ожиданиям местного сообщества. Запрос на разработку детальной планировки поступил от управы района Хааберсти в августе 2023 года.

Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования.
Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования. Фото: Управа города Таллинна.

Согласно приложенному к предложению эскизному проекту, пляжная зона будет разделена на зоны для купания и серфинга, что определяет расположение зданий. План предусматривает создание велопарковок, пункта работы спасателей, здания для серфинга и общественных мероприятий, а также центра обслуживания посетителей. К основным услугам отнесены туалеты, комнаты для родителей с детьми, спасательный пункт, камеры хранения и сезонный киоск.

Эскизное решение подготовлено отделом градостроительства Таллиннского департамента городского планирования. Если Городское собрание одобрит решение о разработке планировки, департамент проведет тендер для выбора исполнителя.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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