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Пьяный водитель сбил ехавшую по обочине дороги пожилую велосипедистку

Перевод: Павел Соболев
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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня в 10.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что микрофургон, столкнувшийся с велосипедистом на обочине дороги возле кладбища Алеви на Рижском шоссе в Пярну, продолжает движение в сторону центра города.

По предварительным данным, остановленный в итоге полицией 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял машиной Volkswagen Multivan, когда на обочине дороги сбил велосипедистку - 80-летнюю женщину. Велосипедистка получила травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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