Сегодня в 10.40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что микрофургон, столкнувшийся с велосипедистом на обочине дороги возле кладбища Алеви на Рижском шоссе в Пярну, продолжает движение в сторону центра города.
Пьяный водитель сбил ехавшую по обочине дороги пожилую велосипедистку
По предварительным данным, остановленный в итоге полицией 42-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения управлял машиной Volkswagen Multivan, когда на обочине дороги сбил велосипедистку - 80-летнюю женщину. Велосипедистка получила травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.