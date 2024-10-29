По результатам исследования, проведенного фирмой Norstat по заказу Topauto, выяснилось, что 35% жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет хотели бы приобрести автомобиль с дизельным двигателем, а 33% предпочли бы бензиновый. Однако в реальности большинство в итоге покупает гибриды.
Исследование: стало известно, за какими автомобилями больше всего охотятся жители Эстонии
Автомобили с дизельными двигателями популярны в основном среди семей, говорящих на эстонском языке, и чаще всего в Южной Эстонии. Например, 70% жителей Вырумаа считают, что их следующая машина будет с дизельным двигателем, а кроме того, предпочтение дизелю отдали более половины опрошенных в Вильяндимаа (56%), на Сааремаа (53%), в Ярвамаа (52%), Валгамаа и Пылвамаа (по 50%).
«Любовь жителей Эстонии к дизельным двигателям известна давно, особенно в сельских районах. Однако статистика продаж показывает, что активнее всего продаются автомобили с гибридным приводом. Даже если человек приходит в автосалон с намерением купить дизельную машину, у него будет гораздо больше выбора среди гибридов», - прокомментировал разницу между восприятием людей и действительностью руководитель по продажам Topauto Янек Эскор.
22% жителей Эстонии рассматривают покупку гибридного автомобиля в качестве следующего транспортного средства, причем среди русскоязычных жителей осведомленность в этом отношении и желание приобрести гибрид гораздо выше (30%), чем среди говорящих на эстонском языке семей (18%).
«Помимо гибридов, покупатели в салонах проявляют все больше интереса к подключаемым гибридам. Хотя в исследовании подключаемый гибрид отметили лишь несколько процентов респондентов, недавно на рынок вышло несколько новых моделей, способных проехать на электричестве до 100 километров, что делает их достаточно привлекательными для горожан, – сказал Эскор. – Кроме того, цены на гибриды и подключаемые гибриды практически сравнялись».
32% респондентов планируют приобрести автомобиль с бензиновым двигателем, а 7% выбрали бы электромобили.
«Целью исследования было выяснить, сколько людей планируют заменить свой автомобиль до конца года, и оказалось, что такой вариант рассматривают десятки тысяч человек. Хотя заказать новый автомобиль с завода до введения автоналога они уже не успеют, у автодилеров в наличии достаточно запасов, и выбор сейчас имеется. Однако если откладывать покупку на последний момент, некоторые популярные модели и варианты двигателей вполне могут закончиться», - добавил Эскор.
По собственным оценкам респондентов самые активные покупатели автомобилей проживают в Вырумаа (21%) и Вильяндимаа (20%), тогда как, например, в Таллинне заменить автомобиль на новый или более новый планируют лишь 8% участников опроса. Чаще всего новые автомобили из салона планируют купить люди с ежемесячным нетто-доходом более 2100 евро.
Исследование Topauto и Norstat было проведено среди жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, выборка составила 1000 респондентов.