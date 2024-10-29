ГРАФИКИ Раудсепп: правительству необходимо изменить налоговую систему, но не так, как планировалось до сих пор

EKI и Министерство экономики и коммуникаций (MKM) до сих пор традиционно совместно представляли обзор раз в квартал. В прошлом году осенняя презентация конъюнктурного обзора состоялась 11 октября, почему же в этом году о ней ничего не слышно даже в конце месяца?

«Результаты третьего квартала были подготовлены к первым числам октября и переданы в Министерство экономики и коммуникаций. Обычно мы не публикуем результаты до тех пор, пока не выпустим совместное заявление и не проведем пресс-конференцию. В прошлый понедельник я написал в министерство, напомнив, что конец октября уже близок, и поинтересовался, когда мы проведем презентацию, но ответа так и не получил, - сказал Раудсепп, добавив, что повторное письмо, отправленное в пятницу, также осталось без ответа. - В итоге мы просто опубликовали данные самостоятельно».