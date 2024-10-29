Списанный полицейский микроавтобус из музейного экспоната превратился в учебное пособие

В конце сентября в Музей полиции в качестве нового экспоната прибыл микроавтобус Mercedes-Benz 2017 года выпуска, а уже знакомому посетителям музея Fiat Ducato 2003 года пришлось найти новое применение. В результате совместных консультаций с партнерами по сотрудничеству Департамента полиции и погранохраны выяснилось, что достойное место для бывшего патрульного автобуса найдется в учебном центре Академии МВД в Вяйке-Маарья. Автобус будет использоваться в учебной деятельности при обучении спасателей, например, курсанты смогут с его помощью отрабатывать спасение человека, находящегося в отсеке для задержанных.

Андрус Ээсмаа, директор Эстонского музея полиции, отметил, что с Fiat в музее возникло несколько проблем. «Были инциденты с этим автобусом - дважды молодые люди застревали в нем. В одном случае пришлось вызвать полицию, которая вызволила мальчиков. В другой раз мы сами открыли двери и помогли им освободиться». Однако в любом случае бывший патрульный автобус, образцово служивший музею, в последний раз уже не смог пройти технический осмотр.

Посетители не смогут сесть за руль нового экспоната Музея полиции, автобуса Mercedes-Benz, но ощутить опыт нахождения в нем сможет каждый желающий. «В салоне автобуса есть рабочие радиопередатчик и компьютеры, которые мы хотим сохранить в автобусе на ближайшие годы», - сказал Ээсмаа.

Только время покажет, какими приключениями удивит посетителей новый автобус!

Музей полиции Эстонии, открытый в 2013 году, представляет собой интерактивный музей-тематический парк для всей семьи. Сотрудничество Музея полиции и Департамента полиции и погранохраны было пролонгировано новым договором, заключенным летом прошлого года.